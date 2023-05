Päällystystöiden aikana liikennettä ohjataan vanhalle valtatielle. Töiden on määrä valmistua elokuun alkupuolella.

Hämeenkyrönväylän viimeiset päällystystyöt alkavat viikolla 21 eli 22. toukokuuta alkavalla viikolla. Työt alkavat silloin liikennejärjestelyiden tekemisellä ja Kylmänojantien päällystämisellä.

Päällystystöitä tehdään uudella nelikaistaisella valtatie 3:n osuudella kymmenen kilometrin matkalla Tippavaaran ja Hanhijärven välisellä osuudella.

Töiden aikana liikenne ohjataan ajosuunnittain Tippavaarassa ja Hanhijärvellä kiertoreiteille vanhalle tielinjalle.

Mikä? Hämeenkyrönväylä Uusi nelikaistainen Hämeenkyrönväylä avattiin liikenteelle marraskuussa 2022. Hämeenkyrönväylä käsittää kymmenen kilometriä uutta valtatietä Kyröskosken ja Hanhijärven välillä, 11 uutta siltaa ja kolme eritasoliittymää. Nyt tehdään päällysteen viimeinen kerros eli kulutuskerros.

Kylmänojantien päällystäminen kestää noin viikon.

Sen jälkeen Vaasan suunnasta kohti Tamperetta tulevat ajokaistat suljetaan ja liikenne ohjataan vanhalle valtatie 3 -väylälle. Työt osuudella kestävät noin kuukauden ajan.

Kun Vaasan suunnasta tulevat ajokaistat on päällystetty, suljetaan vuorostaan Tampereelta Vaasan suuntaan kulkevat ajokaistat noin kuukaudeksi. Työt osuudella on tarkoitus päästä alkamaan viikolla 27 eli 3. heinäkuuta alkavalla viikolla. Työn on määrä kestää noin kuukauden.

Päällystystöiden aikana rampeille ajo on Heiskan eritasoliittymässä kielletty aina kyseisen suljetun valtatieosuuden mukaisesti.

Myös muuta viimeistelyä

”Liikennejärjestelyillä halutaan varmistaa ensisijaisesti liikenteen turvallisuus sekä tienkäyttäjillä että päällystystöiden tekijöillä. Lisäksi työt saadaan toteutettua sujuvasti ja nopeasti sekä ilman merkittävää haittaa tienkäyttäjille”, projektipäällikkö Akseli Nurmi Väylävirastosta sanoo. "Vanhan ja toimivan valtatielinjan käyttäminen kiertotienä mahdollistaa myös muiden viimeistelytöiden tekemisen tielinjalla.”

Päällystystöiden ohella hankkeessa tehdään kevään ja kesän aikana kunnostustöitä sekä metsityksiä, nurmetuksia ja muita istutustöitä. Kasvillisuusrakenteiden on määrä valmistua elokuun loppuun mennessä. Ristamäen kohdalla tehdään kiveyksiä, ja St1-huoltoaseman kohdalla olevan kiertoliittymän pintarakenteita parannetaan.

Kylmänojantien pohjoisosassa rakenteilla olevan kevyen liikenteen väylän on määrä valmistua elokuun loppuun mennessä. Muut rakenteilla olevat kevyen liikenteen väylät pyritään avaamaan liikenteelle kesän lopussa ennen koulujen lukuvuoden alkua.