Tanskalainen saunaseura vietti saunoissa yli seitsemän tuntia päivässä – nämä kaksi erottuivat

Tanskalainen saunaseura Saunaclub Gladsaxe Danmark kiertää Pirkanmaan saunoja. Yli kymmenen vuotta toiminut seura pyrkii levittämään suomalaista saunakulttuuria Tanskaan.

Aamulehti

Nokia-areenan yhteydessä sijaitsevan Lapland Hotels Arenan sauna-aitiossa odottaa iloinen joukko. Tanskalainen saunaseura Saunaclub Gladsaxe Danmark on saapunut aitioon seuraamaan lauantaista Usa–Tanska-jääkiekko-ottelua. ”Gladsaxe on muuten Pirkkalan ystävyyskunta”, huomauttaa seuran perustajiin kuuluva Peter Pannula Toft heti haastattelun aluksi.

Hän kertoo, että seura on toiminut Kööpenhaminan vieressä sijaitsevassa Gladsaxessa yli kymmenen vuotta. Seura sai alkunsa, kun Pannula Toft päätti suomalaisen vaimonsa kanssa tilata tynnyrisaunan Virosta.

”Sauna toimitettiin talomme eteen ja soitin muutaman kaverin auttamaan sen kantamisessa takapihalle. Sauna oli kuitenkin niin painava, että tarvitsimme lisää kantajia ja vaimoni kävi etsimässä apuvoimia. Sattumalta osa näistä kavereista tuli avuksi. Silloin päätimme tavata muutaman kerran vuodessa ja saunoa yhdessä.”

”Hauskinta oli se, että saunan ohjekirjassa sanottiin kantajia tarvittavan kuusi, mutta meitä oli lopulta kaksitoista”, toteaa Peter Jensen, ja koko kerho remahtaa nauruun.

Istvan Dobronyi, Peter Pannula Toft ja Kim Toftum poseeraavat aition terassilla.

Saunassa useita tunteja päivässä

Saunaseura saapui Tampereelle torstaina. He aloittivat saunakiertueensa Mäntässä Serlachius-museoiden taidesaunassa. Sieltä matka jatkui Tampereen keskustaan saunaravintola Kuumaan ja ravintola Periscopen saunatiloihin. Lisäksi he kävivät Rauhaniemen kansankylpylässä, Kaupinojan saunassa ja Rajaportin saunassa. Lauantaina puoleenpäivään mennessä seurue oli ehtinyt vierailla Lapland Hotels Arenan kattosaunassa sekä aitionsa saunassa.

Matkanjohtajana toimiva Tomi Eerola kertoo, että kerho saunoi vielä Ratinassa, ennen kuin he palasivat areenalle seuraamaan Suomi–Itävalta-ottelua, joskin katsomon puolelta sauna-aition sijaan. Tämän jälkeen matka vie vielä Reipin saunalle Pirkkalaan. Sunnuntaina seura suuntaa kotia kohti.

Seuralaiset arvioivat kiertäneensä eri saunoissa yli seitsemän tuntia päivässä. ”Tämä on oikea saunamaraton”, toteaa Torsten Olsen.

Hänen mukaansa saunomiseen ei kuitenkaan kyllästy. ”Monissa erilaisissa saunoissa käyminen hyvässä seurassa on loistava kokemus. Olemme myös onnekkaita, sillä meillä on mukana saunoista tietäviä suomalaisia.” Jensen lisää vielä, että suolaista syötävää on muistettava nauttia päivän mittaan saunoessa.

Lempisaunoista kysyttäessä taidesauna ja Rauhaniemen rannan saunatemppeli nousevat esiin. ”On kuitenkin vaikea sanoa, mikä olisi paras sauna. Ne ovat kaikki olleet todella uniikkeja”, Pannula Toft toteaa.

Saunomisen lisäksi seurue halusi päästä katsomaan jääkiekon MM-kisoja. Porukasta ainakin Olsen tunnustautuu kovaksi kiekkofaniksi. ”Olen myös aktiivipelaaja, joskin vanhojen poikien sarjassa.”

Torsten Olsen esittelee Tanskan jääkiekkomaajoukkueen lahjoittamaa pelipaitaa, jossa ovat kaikkien pelaajien nimikirjoitukset. Tanskan joukkueen toimitusjohtaja ja päävalmentaja kävivät lauantaina tapaamassa saunaseuralaisia ja antoivat heille pelipaidan, jonka omistaja selvitetään veikkaamalla Usa–Tanska-pelin avausmaalia.

Istvan Dobronyi, Kim Vedel ja Peter Pannula Toft kävivät erätauolla löylyissä.

Erilainen saunakulttuuri

Saunaclub Gladsaxe Danmark yrittää levittää suomalaista saunakulttuuria Tanskaan. Seuran jäsenet hehkuttavatkin suomalaisten saunojen laajaa kirjoa. ”Tanskassa on kyllä saunoja, mutta monissa paikoissa ei saa edes heittää löylyä. Yritämme siis täällä tutustua suomalaiseen saunakulttuuriin ja viedä sitä mukanamme”, Pannula Toft sanoo.

Olsen toteaa myös, ettei Tanskassa ole kovinkaan vahvaa kulttuuria saunomisessa. ”Tanskassa saunominen liitetään usein uimiseen ja siksi saunoja on julkisten uimapaikkojen yhteydessä. Suomessa saunomisen ympärillä tuntuu olevan paljon enemmän elämää.”

Jensen puolestaan nostaa esiin saunomisen sosiaalista puolta. ”Olen kolmen lapsen isä, joten saunominen on tapa saada koko perhe koolle. Saunassa ei voi olla elektroniikkaa mukana, joten siellä voi keskustella eri tavalla kuin muutoin.”

Kerho on vieraillut aiemmin Tampereella vuonna 2014, mutta silloin kaikki jäsenet eivät olleet mukana. Istvan Dobronyi muistaa ensimmäiseltä reissulta Rajaportin saunalla olleet vanhemmat miehet, jotka opastivat tanskalaisia suomalaisen saunomisen pariin. ”He korjasivat heti, jos teimme jotain väärin. Se oli todella mukavaa.”