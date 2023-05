Lempäälään havitellaan uutta voimalaa, liikekeskusta ja liikuntahallia, johon mahtuisi jalkapallokenttä

Myllyvainion alueelle suunniteltu lisärakentaminen toisi lisää palveluja, tarjoaisi uusia mahdollisuuksia liikuntaan ja edistäisi Lempäälän vihreää siirtymää.

Lempäälän Hauralan asuinalueen laajentuessa etelän ja lännen suuntaan uuden pientaloalueen eteläpäähän sijoittuvaan Myllyvainioon voidaan tulevaisuudessa rakentaa energiantuotantolaitos, aurinkovoimala, päivittäistavarakauppa liiketiloineen sekä urheiluhalli, johon mahtuu täysikokoinen jalkapallokenttä.

Tämän tekee mahdolliseksi Myllyvainion alueesta valmistunut asemakaavaluonnos, joka on osa Hauralan asuinalueen osayleiskaava-aluetta.

Myllyvainion kaava-alue sijaitsee noin kahden kilometrin päässä Lempäälän keskustasta liikenteen solmukohdassa. Suunnittelualueella risteävät Turuntie, Vesilahdentie ja Viialantie. Idässä alue rajautuu Helsinki-Oulu-päärataan.

Hauralaan suunnitellaan uutta 1 300 asukkaan pientalovaltaista asuinaluetta, jonne ei tule kerrostaloja. Myllyvainion alueelle suunnitellaan muun muassa kattavia liikuntapalveluja.

”Tällaiselle alueelle on tarvetta Lempäälässä, sillä Hakkarissa tila on loppumassa”, Lempäälän kunnan yleiskaavoittaja Sini Suontausta sanoo.

Suontaustan mukaan päätöksiä urheiluhallin, energialaitoksen tai liikekeskuksen rakentamisesta ei ole tehty, mutta valmistuttuaan uusi asemakaava tekee rakentamisen mahdolliseksi.

Suontaustan mukaan Hauralan uudella alueella tavoitteena on, että uusia pientalotontteja päästäisiin markkinoimaan 2026, kun Lempäälässä järjestetään asuntomessut. Rakentaminen ensimmäisillä tonteilla voisi alkaa 2027.

Vihreää siirtymää tukien

Myllyvainion alueella rakentaminen on tarkoitus toteuttaa vihreän siirtymän periaatteiden mukaisesti. Lempäälä on niin kutsuttu Hinku-kunta eli se on osa kuntien ja maakuntien verkostoa, jonka tavoitteena on 80 prosentin vähennys päästöihin vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Myllyvainion alueelle aikanaan rakennettavan lämpökeskuksen on tarkoitus tuottaa energiaa kaukolämpöverkkoon uusiutuvilla polttoaineilla, kuten esimerkiksi biokaasulla.

Myllyvainion eteläkärkeen voidaan rakentaa myös aurinkovoimala, jonka paneelien pinta-ala on yli 18 000 neliömetriä. Voimalan vuosituotanto on reilut 3 300 megawattituntia.

Aurinkovoimalalle tarkoitettu Turuntien ja junaradan välinen alue oli alun perin ajateltu suojaviheralueeksi. Energiaselvitystä tehtäessä kävi kuitenkin ilmi, että alue sopisi hyvin aurinkovoimalalle. ”Lisäksi se soveltuu keskisyviin maalämpökaivoihin, joten aluetta voidaan hyödyntää energiantuotantoon monessa tasossa.”

Myllyvainiossa suositaan hiilineutraaleja menetelmiä, kuten puurakentamista. ”Toki muutakin materiaalia kuin puuta voidaan käyttää, kuten esimerkiksi hiilineutraalia betonia tai terästä, kun materiaalit kehittyvät.”

Rakentamisen aikana kaivettavat maamassat on tarkoitus käyttää uudestaan samalla alueella. Näin kuljettamisesta aiheutuvat päästöt pienenevät.

Alueella tuetaan päästöttömiä liikkumismuotoja. Lisäksi Myllyvainioon voidaan sijoittaa raskaan liikenteen kaasun tankkausasema sekä sähköautojen latauspisteitä.

Ympäristöministeriö on myöntänyt hankkeelle EU:n NextGenerationEU-rahoitusta 70 000 euroa vihreää siirtymää tukevan rakentamisen toteuttamiseen. Asemakaavaluonnos on nähtävänä 11. kesäkuuta saakka Lempäälä-talon Palvelukäytävällä sen aukioloaikoina sekä kunnan verkkosivuilla.