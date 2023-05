Virroille aiotaan rakentaa 320-metrisiä tuulivoimaloita ja kymmeniä kilometrejä uutta voimajohtoa

Tuuramäen voimala-alueesta on noin parinkymmenen kilometrin matka neljään kuntakeskukseen. Alueella varaudutaan myös aurinkovoimalaan.

Ilmatar on rakentanut tuulivoimaloita Pirkanmaalla aiemminkin. Nämä voimalat ovat Humppilan ja Urjalan alueelta. Ne ovat 210 metriä korkeita. Kuva on otettu viime joulukuussa.

Aamulehti

Ilmatar suunnittelee suurehkon tuuli- ja aurinkovoimahankkeen rakentamista ja uutta voimajohtoa Virroille Tuuramäen alueelle Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan rajamaille.

Alueelle tulisi enintään 18 tuulivoimalaa, joiden korkeus olisi korkeintaan 320 metriä – tuohon korkeuteen siiven kärjet nousevat. Voimaloiden navan korkeus olisi 205 metriä. Alue on pinta-alaltaan 2 850 hehtaaria, se on lähinnä ojitettua suota, talousmetsää ja turvetuotantoaluetta. Voimaloiden yksikköteho olisi 7–10 megawattia, jolloin kokonaisteho on 126–180 megawattia. 40 prosentin hyötysuhteella alueesta irtoaisi siten maksimissaan noin 70 megawatin tehoista tuotantoa. Pienemmässä vaihtoehdossa voimaloita olisi 14.

Voimaloille tarvitaan huoltotieverkosto. Sen leveyden pitää olla paikoin 12 metriä, kaapeliojineen jopa 22 metriä.

Hankkeessa on myös optio aurinkoenergian tuotantoalueiden sijoittamisesta tuulivoimahankealueen länsi- ja luoteisosiin. Auringolle varattaisiin vaihtoehtojen mukaan joko yksi 84 hehtaarin alue tai kaksi, yhteensä 105 hehtaarin aluetta. Nimellisteho olisi 80–100 megawattia.

Tuuramäen alue on alla olevan kartan toiseksi ylin:

Myös sähköjohtoa vedetään runsaasti. Sähkönsiirron liityntää varten rakennetaan 32–33 kilometriä pitkä 110 kilovoltin tai 400 kilovoltin ilmajohto hankealueelta lounaaseen Fingridin Rännärin sähköasemalle tai tulevalle Parkanon uudelle sähköasemalle. Hankealueelle rakennetaan Seinäjärven tien läheisyyteen sähköasema. Sähkö siirretään Fingridin Kristiinankaupunki–Nokia-voimajohtoon.

Lähimpänä on Kihniö

Kihniön keskustaan alueelta on noin 15 kilometriä. Peräseinäjoelle on 20 kilometriä, Virroille 24 kilometriä ja Alavuden keskustaan noin 25 kilometriä. Lähin pienkylä Anttila on 2 kilometrin päässä lähimmistä voimaloista lounaaseen. Alle 2 kilometrin etäisyydellä on isommassa vaihtoehdossa 59 asukasta. Lähin asuinrakennus on 1,3 kilometrin päässä lähimmästä voimalasta. Pienemmässä vaihtoehdossa lähin asukas on 1,6 kilometrin päässä.

Sähkönsiirtoreittien lähimmät asukkaat ovat noin 300–500 metrin päässä reitin loppupäässä. Lähin raaka-alue on toisessa vaihtoehdossa Ison Madesjärven rannalla noin 90 metrin etäisyydellä. Toinen vaihtoehto veisi sähkölinjan 460 metrin päähän Kuivasjärven rantakaava-alueesta. 110 kilovoltin ilmajohto vaatii enintään 30-metrisen johtoaukean, 400 kilovoltin leveysvaatimus on 36–42 metriä.

Ilmatar Virrat oy on Ilmatar energy oy:n hankeyhtiö. Se on toimittanut hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Arviointiohjelma on nyt nähtävillä Pirkanmaan ely-keskuksen verkkosivulla. Tuuramäki on uudessa vaihemaakuntakaavan luonnoksessa osoitettu tuulivoiman tuotantoalueeksi.

Ilmattaren tiedotteen mukaan yhtiöllä on nyt Suomessa 7 toimivaa, 6 rakenteilla olevaa ja 23 suunnitteluvaiheessa olevaa tuulivoimala-aluetta Suomessa. Lisäksi yhtiöllä on aurinkovoimahankkeita Suomessa ja Ruotsissa. Ilmatar kertoo tavoitteekseen seuraavan 5–7 vuoden aikana rakentaa 1 000 megawattia tuulivoimaa. Sen lisäksi se aikoo kehittää saman verran hankkeita tämän jatkoksi.

Esimerkiksi Olkiluoto 3 -voimalan teho on 1 600 megawattia. Tuulivoiman hyötysuhde on ydinvoimaa heikompi, tuulesta kiinni.