Juuri nyt: Suuri teollisuusrakennus palaa Parkanossa – ”Palo on todella voimakas”

Karttiperäntiellä palaa noin 2500 neliön puuteollisuuden tuotantorakennus.

Aamulehti

Parkanossa on syttynyt tulipalo noin 2500 neliön puuteollisuuden tuotantorakennuksessa. Pirkanmaan pelastuslaitos sai hälytyksen Karttiperäntielle lauantaiaamuna kello 6.15.

Osoitteessa, jonka pelastuslaitos on ilmoittanut, sijaitsee höyläämö.

Paikalle on lähtenyt 21 pelastuslaitoksen yksikköä Pirkanmaalta ja Satakunnasta. Pirkanmaan pelastuslaitoksen mukaan iso osa rakennuksen katosta oli tulessa ja osa katosta oli jo romahtanut, kun pelastuslaitos tuli paikalle. Sammutustyöt ovat käynnissä.

Palo ei ole levinnyt vielä koko rakennukseen, mutta katon kautta palo pääsee leviämään.

”Palo on todella voimakas, eikä palon kehittymistä voida vielä ennustaa”, pelastuslaitos kertoo tiedotteessa.

Ihmisiä ei ole tällä hetkellä vaarassa ja henkilövahinkoja ei ole tullut pelastuslaitoksen tietoon, kertoo Pirkanmaan pelastuslaitoksen päivystävä päällikkö Ville Naskali Aamulehdelle kello kahdeksan jälkeen lauantaiaamuna.

Katosta on romahtanut kahdeksaan mennessä jo isompi osa. Palo ei ole levinnyt vielä kaikkialle tuotantotiloihin, mutta palo leviää katon alla, Naskali kertoo. ”Peltikatteen alla leviävä palo on haasteellinen sammutettava.” Naskalin mukaan katon purkaminen on käynnissä.

Haastetta sammutustyölle lisää se, että kyseessä on puuteollisuuden tuotantorakennus, jossa palokuormaa on paljon.

Koko Pirkanmaalle on annettu lauantaina metsäpalovaroitus. Onko vaaraa, että voimakas tulipalo leviää maastoon? ”Meillä on droneja alueella, pystymme tarkkailemaan, ettei palo pääsisi leviämään maastoon.”

Palon syttymissyystä ei ole tässä vaiheessa tietoa.

