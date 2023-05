Aamulehti

Ylöjärvellä Riuttasentien pohjoispuolella on käynnissä maastopalon sammutustyöt. Alustavan pelastuslaitoksen arvion mukaan paloalue on noin kaksi hehtaaria. Pelastuslaitoksen yksiköt suorittavat alueen tiedustelua ja sammutustyöt on aloitettu.

Pelastuslaitos sai hälytyksen Ruoveden Haukkajoentieltä savuhavainnosta iltayhdeksän jälkeen. Hälytys muuttui myöhemmin keskisuureksi maastopaloksi ja paikka tarkentui lähelle Ylöjärven puolelle.

Uutinen päivittyy.