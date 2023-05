Palo on nyt saatu rajattua ja alueelta etsitään mahdollisia pesäkkeitä. Palon syyksi epäillään sähkölinjaa.

Mänttä-Vilppulassa paloi torstaina iltapäivällä kaksi hehtaaria metsää. Päivystävä palomestari Juuso Nummela kertoi Aamulehdelle kuuden aikaan torstai-iltana, että palo oli rajattu ja alueelta etsittiin vielä mahdollisia palopesäkkeitä.

Nummelan mukaan paikalla oli enimmillään 10 yksikköä. Palon syyksi päivystävä palomestari epäilee sähkölinjaa. ”Joko puu on kaatunut sähkölinjan päälle tai lanka on tippunut maahan ja siten sytyttänyt palon”, Nummela arvioi. Sähkölaitos on ollut korjaamassa sähkölinjaa ja maadoittanut sen, jotta pelastustoimet voidaan tehdä turvallisesti.

Palanut maa on sekalaista hyväkasvuista metsää. Nummelan mukaan paloalueen maasto todella on nyt todella kuivaa ja palo levittyi pintamaastossa. ”Onneksi ei tämän kovempaa tuullut”, Nummela toteaa. Palossa säästyttiin henkilövahingoilta. Lähimpiin taloihin on paloalueelta muutamia satoja metrejä.