Kangasalan Kuhmalahdelle suunnitteilla 20–30 tuulivoimalaa – Hanke pulpahti julkisuuteen, kun yhtiö alkoi kosiskella maanomistajia

Enersense-konserniin kuuluva tuulivoimayhtiö Enersense Wind oy suunnittelee tuulipuistoa Kangasalan Kuhmalahdelle. Tuulipuistohanke pulpahti julkisuuteen, kun yritys ryhtyi tiedustelemaan paikallisilta maanomistajilta heidän halukkuuttaan vuokrata maitaan tuulivoimayhtiölle. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Kangasalan Sanomat.

Enersense Windin maankäyttöpäällikkö Jari Heiskari kieltäytyy haastattelusta, mutta kommentoi asiaa sähköpostitse. Heiskarin mukaan yhtiö tutkii parhaillaan mahdollisuutta 20–30 tuulivoimalaa käsittävän tuulipuiston rakentamiselle Kuhmalahdelle. 3 500 hehtaarin suunnittelualue sijaitsee Kuhmalahden kirkonkylän kohdalla tien 325 eteläpuolella. Tuulipuisto voisi tuottaa sähköä noin 500 000 megawattituntia vuodessa, eli noin 25 000 sähkölämmitteisen omakotitalon kulutuksen verran. Tuulipuisto voisi olla toiminnassa aikaisintaan noin viiden vuoden kuluttua.

Esiselvitysten ja tarkastelujen pohjalta yhtiö on käynnistänyt maanvuokrauksen ottamalla yhteyttä alueen maanomistajiin. Heille on lähetetty lisätietoa hankkeesta ja maanvuokrasopimukset. Maanomistajat on myös kutsuttu hanketta koskevaan tiedotustilaisuuteen.

Hankkeen eteneminen vaatii monia lupia, kuten rakennusluvat ja lentoesteluvat. Lisäksi toteutetaan lukuisia selvityksiä, mittauksia ja mallinnuksia, kuten tuulimittaukset paikallisten tuuliolosuhteiden selvittämiseksi. Hanke edellyttää myös tuulivoimaosayleiskaavan laatimista alueelle. Kaavoituksen yhteydessä toteutetaan ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA), jossa arvioidaan laajasti muun muassa luonto- ja maisema-arvoja sekä tehdään melumallinnukset, näkemäanalyysit ja havainnekuvat.

Asiaa selvitetään

Kangasalan kaupunginjohtaja Oskari Auvinen kertoo, että Enersensen edustaja oli kaupunkiin ensimmäisen kerran yhteydessä toukokuun ensimmäisellä viikolla paikallislehden ensin uutisoitua asiasta. ”Kangasalan kaupungilla ei tässä vaiheessa ole näkemystä asiaan. Jos tällainen hanke tulee vireille, niin sitten sitä lähdetään selvittämään.”

Kangasalla ei toistaiseksi ole käynnissä yhtään tuulivoimahanketta. Auvisen mukaan aiemmissa selvityksissä ei ole löytynyt tuulivoimalle luontevia ja suotuisia sijoituspaikkoja. Kunnille tuulivoimapuistot tietävät kiinteistöverotuloja, mutta niillä on vaikutuksia myös ympäristöön ja luontoarvoihin. ”Vaikutusten arvioinnissa kaikki nämä näkökulmat otetaan huomioon. On tietysti niin, että tarvitsemme myös ilmastoystävällistä sähköä ja energiaa.”

Ei maakuntakaavassa

Kangasalan suunnitteluarkkitehti Jenni Joensuu-Partanen kertoo, että toistaiseksi kaupungilla ei ole tarkempaa tietoa edes suunnitellun tuulipuiston sijoituspaikasta. ”Ensi viikoksi on sovittu palaveri yrityksen edustajan kanssa.”

Pirkanmaan maakuntakaavassa Kangasalla ei ole ison tuulipuiston edellyttämää merkintää, ei myöskään nähtävillä olevassa uudessa vaihemaakuntakaavan luonnoksessa. ”Isot hankkeet vaativat maakuntakaavamerkinnän, mutta pienen mittakaavan hankkeiden mahdollisuudet tutkitaan kuntakaavoituksessa.”

Hankkeen toteuttaminen vaatii joka tapauksessa tuulivoimaosayleiskaavan, jossa tutkitaan, onko hanke toteutettavissa ja mihin tuulivoimaloita on mahdollista sijoittaa. Käytännössä toimija tekee esityksen kaupungille, että kaavoitus tulee käynnistää. Suuren mittakaavan hankkeissa pitää tehdä vielä erillinen ympäristövaikutusten arviointi. Joensuu-Partasen mukaan kaavoitus kestäisi arviolta 2–3 vuotta.