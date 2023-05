Dieselin hinta putosi jo reiluun 1,7 euroon litralta Tampereen seudulla – ”Näkymä on nyt vakaa”

Polttoaineiden suotuisa hintakehitys vähentää painetta jakeluvelvoitteen alentamiseen, mikä on yksi hallitusneuvotteluiden kuumista kysymyksistä.

Polttoaineiden hintaerot ovat alueellisesti edelleen isoja. Hinnat voivat myös vaihdella viikonpäivien mukaan. Keskellä viikkoa hinta on yleensä hieman kalliimpi ja laskee viikon­loppua kohti, mikä johtuu erilaisesta tankkaajaprofiilista. Viikolla tien päällä on enemmän työkseen ajavia, joiden on pakko tankata hinnasta riippumatta.

Dieselin hinta on painunut jo selvästi alle kahden euron Tampereen seudulla. Nokialla St1:n Nuijamiehen asemalla dieseliä tankattiin tiistaina 1,72 eurolla litra. Polttoaine.net-sivuston mukaan dieselpolttoaine oli yhtä edullista myös Tampereen Teiskontien Nesteellä. Sivuston mukaan dieselin keskihinta Tampereen seudulla oli keskiviikkoaamuna 1,80 euroa. 95-oktaanisen bensiinin litrahinta oli edullisimmillaan 1,86 euroa ja keskihinta 1,95 euroa.

Liikenteen erityisasiantuntija Hanna Kalenoja Tieliikenteen tietokeskuksesta kertoo, että isoimmat syyt dieselin hinnan alentumiseen liittyvät raakaöljyn maailmanmarkkinahinnan laskuun. ”Näkymä on nyt vakaa. Vaikuttaa siltä, että raakaöljyn hinta on pitkäaikaisesti rauhoittunut eikä todennäköisesti nouse sellaisiin lukemiin, missä se on Ukrainan sodan alettua käynyt jo monta kertaa. Vastaavia hintapiikkejä tuskin tullaan enää näkemään.”

Nousu alkoi 2021

Dieselin hinta alkoi nousta koronapandemian jälkimainingeissa vuonna 2021, kun talouskasvu kuumeni. Ukrainan sodan alettua helmikuussa 2022 dieselin hinta ohitti bensan hinnan ja nousi yli kahteen euroon, missä se on pysytellyt tähän asti. Venäjän pakotteet laajenivat öljyjalosteisiin helmikuussa 2023, mutta tämä oli tiedossa jo etukäteen. ”Euroopassa ehdittiin varautua hyvissä ajoin. Dieselin varastoastetta nostettiin ja varmistettiin hankintakanavat sellaisiksi, että pärjätään ilman Venäjän dieseliä.”

Eurooppa on merkittävä dieselin kuluttaja, minkä vuoksi erityinen varautuminen oli tarpeen. ”Meillä on paljon dieselillä kulkevia kuorma-autoja ja esimerkiksi Ranskan henkilöautokannasta yli puolet on edelleen dieselkäyttöisiä. Varautuminen onnistui hyvin, sillä pumpulla kukaan ei huomannut pakotteiden laajenemista.”

Vakaat näkymät

Myönteinen signaali on myös se, että dieselin jalostusmarginaalit ovat Euroopassa hieman laskeneet. Ne kun heijastavat markkinoiden epävakautta. ”Jos markkinanäkymä on epävakaa, eli dieselistä on raju ylikysyntä tai ylitarjonta, jalostusmarginaalit reagoivat. Nyt ne ovat laskeneet, mikä tarkoittaa, että markkinoiden toimintavarmuus on parantunut.”

Yksi taustalla vaikuttava lisätekijä olivat Ranskassa syksystä 2022 lähtien nähdyt lakot, joilla vastustettiin eläkejärjestelmän uudistusta. ”Isot jalostamot saattoivat olla lakossa kuukaudenkin päivät, mikä näkyi myös polttoaineiden tarjonnassa. Lakkosumat näyttävät nyt olevan ohi, mikä helpottaa saatavuutta Euroopan sisällä. Näin kesää kohti myös lämmityskausi loppuu, mikä vähentää dieselin ja kevyen polttoöljyn kulutusta.”

Bensiini seuraa

Bensiinin hintakehitys on samansuuntainen kuin dieselin, mutta sen tarjonnassa ei ole ollut vastaavia rajoitteita. ”Euroopassa bensan kulutus on suhteellisesti vähäisempää kuin dieselin, myös omavaraisuusaste on isompi.”

Kalenoja toteaa, että tyypillisesti bensa ja diesel kulkevat samaa hintakäyrää. ”Nyt poikkeavasti diesel on ollut pitkään kalliimpaa, vaikka sen verotus on alempaa. Uskon, että kun maailmanjärjestys on taas normaali ja markkina vakaa, diesel on taas 15–16 senttiä halvempaa kuin bensiini.”

Yksi polttoaineiden hintaan vaikuttava kuuma kysymys on jakeluvelvoite, joka on pöydällä myös hallitusneuvotteluissa. Jakeluvelvoite tarkoittaa, että liikennepolttoaineen jakelijoiden vuosittain kulutukseen toimittamasta polttoaineesta tietyn osuuden tulee olla uusiutuvia, ei-fossiilisia polttoaineita. Vuoteen 2030 mennessä uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian osuus on nostettava EU:ssa 14 prosenttiin liikenteen energian loppukulutuksesta.

Hillitäkseen polttoaineiden hinnannousua Suomen hallitus päätti kesällä 2022 alentaa jakeluvelvoitetta tilapäisesti 12 prosenttiin ja kuluvaksi vuodeksi 13,5 prosenttiin. ”Huono puoli tässä on se, että hiilidioksidipäästöt lisääntyvät noin 800 000 tonnilla vuodessa, mitä on vaikea kuroa kiinni.”

Ruotsista mallia?

Suomessa jakeluvelvoitteen alentamisen vuoksi toteutumatta jäävät päästövähennykset on määrä kattaa korottamalla jakeluvelvoitetta 28 prosenttiin vuonna 2024, minkä jälkeen se nousee asteittain 34 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Ruotsissa poliitikot ovat jo luvanneet alentaa polttoaineiden jakeluvelvoitetta EU:n minimitasolle kuuteen prosenttiin vuodenvaihteessa. ”Vielä en ole nähnyt yhtään selvitystä, miten Ruotsi aikoo kattaa päästöylityksensä. Se joudutaan korvaamaan joko ostamalla päästöoikeuksia tai tekemällä muita toimia liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Muita yhtä tehokkaita toimia ei oikein ole, kuin uusiutuvat polttoaineet.”

Ruotsissa oli alun perin tarkoitus nostaa velvoite dieselin osalta 40 prosenttiin, mutta siihen ei yksikään hallituspuolue ollut valmis. Tällä hetkellä Ruotsissa vaaditaan, että bensiiniin on lisättävä 7,8 prosenttia uusiutuvia polttoaineita ja dieseliin 30,5 prosenttia.

Kalenojan mukaan polttoaineiden vakaa hintakehitys vähentää myös painetta jakeluvelvoitteen alentamiseen. ”Jos bensiinin ja dieselin hinta olisi 2,5 euroa, paine olisi ihan valtava. Nyt, kun hintakehitys on menossa vakaampaan suuntaan, paine pienenee.”

Uusiutuvaa polttoainetta pystytään jakelemaan bensan ja dieselin ohessa, vaikka se nostaakin vähän hintaa.