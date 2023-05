Pirkanmaalla sijaitseva vankila muutetaan "älyvankilaksi" – Tästä on kyse

Älyvankilassa vangilla on sellissä henkilökohtainen sellipääte, jolla hän voi muun muassa lähettää viestejä ja soittaa videopuheluita.

Aamulehti

Akaan kunnassa sijaitseva Kylmäkosken vankila muutetaan syyskuussa 2023 älyvankilaksi. Rikosseuraamuslaitos kertoi asiasta keskiviikkona tiedotteessaan.

Älyvankilassa jokaisessa sellissä on henkilökohtainen sellipääte, jolla vanki voi asioida sähköisesti ja käyttää digitaalisia palveluita. Päätteellä pystyy lähettämään vankilan sisällä viestejä ja soittamaan videopuheluita. Päätteellä voi olla myös rajoitetusti yhteydessä vankilan ulkopuolelle videopuhelujen ja vankisähköpostin kautta. Sellipäätteissä on rajattu nettiyhteys.

Tiedotteen mukaan sellipäätteet mahdollistavat muun muassa vankien etäopiskelun ja joustavan yhteydenpidon läheisiin. Vangit voivat myös hoitaa asioitaan itsenäisesti esimerkiksi vankiterveydenhuollon poliklinikan kanssa. Vankisähköposti puolestaan helpottaa yhteydenpitoa esimerkiksi juristeihin ja opiskelupaikkoihin.

Rikosseuraamuslaitos toteutti vuosina 2018–2022 Älykäs vankila -hankkeen, jossa digipalveluihin tehtiin monia merkittäviä uudistuksia. Hankkeen merkittävin uudistus oli Suomen ensimmäinen älyvankila eli Hämeenlinnan uusi naisvankila.

Älykäs vankila -hanke on herättänyt laajaa kotimaista ja kansainvälistä mielenkiintoa. Hämeenlinnan älyvankilassa on vieraillut useita ulkomaisia vierailijaryhmiä. Älyvankila-konseptia on myös esitelty useissa kansainvälisissä kongresseissa ja artikkeleissa.