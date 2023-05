Tällainen Kangasalan uudesta torista voi tulla – Kuvat näyttävät suunnitelmat, kauppahalli vie ison osan

Kangasalla kaupungin torin suunnittelussa on meneillään uusi vaihe. Asukkailta kerätään nyt näkemyksiä kahdesta suunnitelmaluonnoksesta. Vaihtoehtojen välillä on niin yhtäläisyyksiä kuin eroja.

Kangasalan torin suunnittelu etenee. Asukkailta pyydetään nyt palautetta kahdesta suunnitelmaluonnoksista. Niistä ensimmäisessä vaihtoehdossa tapahtumalava sijaitsee torin pohjoisosassa ja torialueelta on varattu reilusti tilaa oleskelulle.

Kangasalan torin suunnittelu on edennyt uuteen vaiheeseen. Nähtävillä on kaksi yleis­suunnittelu­vaiheessa toteutettua suunnitelma­luonnosta, joista pyydetään nyt asukkaiden näkemyksiä.

Tavoitteena on luoda ”kaunis, omaleimainen ja kangasalalaisten näköinen tori”. Suunnitteluinsinööri Sakari Filpus Kangasalan kaupungilta sanoo, että torista halutaan elinvoimainen, omaleimainen ja haluttava.

”Emme halua torista betonikenttää”, Filpus sanoo. ”Totta kai haluamme tehdä siitä Suomen hienoimman torin, mutta rajoitteet ovat aika kovat.”

Yksi näistä rajoitteista on torin verrattain pieni pinta-ala. Suunnittelun haasteena onkin, miten rajattuun tilaan saadaan riittävästi sinne toivottuja ominaisuuksia. Aiempien selvitysten perusteella tiedetään, että torille on kaivattu niin leikkiin, levähtämiseen, viihtymiseen kuin oleskeluun sopivia paikkoja. Lisäksi torille on toivottu tapahtumia.

”Haluavatko ihmiset torista vähän niin kuin olohuonetta? Vai halutaanko ohimenevä kohtauspaikka, josta kuljetaan läpi?” Filpus miettii. ”Nyt on se hetki vaikuttaa ja tuoda oma ääni kuuluviin.”

Mitä? Kangasalan tori Tältä Kangasalan torin yllä näytti 26. helmikuuta 2020. Suunnittelu aloitettiin vuonna 2016. Nyt käynnissä on yleis­suunnittelu­vaihe. Nähtävillä on kaksi suunnitelmaluonnosta, joista pyydetään asukkaiden näkemyksiä. Verkkokysely on avoinna 23. toukokuuta asti. Lopullinen yleissuunnitelma valmistuu syksyn 2023 aikana. Suunnittelu­konsulttina toimii Ramboll Finland oy. Rakennussuunnitelman on tarkoitus valmistua vuoden 2024 aikana.

Pääseekö läpi ajamaan?

Torin suunnitelma­luonnoksissa on niin yhtäläisyyksiä kuin eroja. Kummassakin vaihtoehdossa torialueelle on varattu tilaa oleskelulle, torikojuille ja tapahtumalavalle. Torin itäreunalle Torikadun varteen puolestaan on sijoitettu tilavaraus kauppahallille, joka vie noin viidenneksen pinta-alaltaan noin 5 000 neliön kokoisesta torista.

Filpus sanoo, että vaihtoehdoista haluttiin tarkoituksella tehdä järjestelyiltään ja toiminnoiltaan erilaiset. ”Yritämme saada kyselyn tulosten ja luonnosten avulla selvinne ne keihäänkärjet, mitä asukkaat torille toivovat.”

Ensimmäisessä vaihtoehdossa tapahtumalava sijaitsee torin pohjoisosassa, oleskelu sijoittuu koko torin alueelle ja erilaisia istutuksia on toista vaihtoehtoa enemmän. Toisessa vaihtoehdossa tapahtumalava on keskellä toria, katettua terassi- ja oleskelualuetta on enemmän ja torin eteläosassa on leikkipaikka.

Ensimmäisessä vaihtoehdossa taide levittäytyy koko torin alueelle ja se mahdollistaa leikin ja skeittauksen. Tässä vaihtoehdossa torille voitaisiin tuoda esimerkiksi kivipaasia ja kiipeiltäviä veistoksia. Toisessa vaihtoehdossa tällaisia elementtejä ei ole vaan taide sijoittuu lähinnä kauppahallin julkisivuun.

Ensimmäisessä vaihtoehdossa Torikatu on yksisuuntainen ja sen läpi pääsee ajamaan autolla pohjoisesta etelään. Toisessa vaihtoehdossa Torikatu on kaksisuuntainen, mutta sen läpi ei pääse ajamaan autolla.

Valmiina ensi syksynä

Tavoitteena on, että alueen lopullinen yleissuunnitelma on valmis syyskuun lopussa. Filpus kuvailee suunnittelun aikataulua tiukaksi. Silti se on hänen mukaansa toistaiseksi pitänyt.

Torihankkeen toteutus­suunnittelu­vaihe pyritään käynnistämään yleissuunnitelman valmistuttua joko tämän vuoden lopulla tai ensi vuonna. Uudistettu tori puolestaan voisi olla käytössä lähivuosina. Tarkkaa aikataulua on Filpuksen mukaan kuitenkin vaikea sanoa.

”Keskustassa ja torin alueella on käynnissä paljon hankkeita. Tässä pitää miettiä rakentamisen vaiheistusta niin, ettei kaikkea myllätä samaan aikaan.”

Lopullinen yleissuunnitelma voi olla jompikumpi nyt nähtävillä olevista vaihtoehdoista tai jonkinlainen yhdistelmä niistä. Asukkaiden lisäksi luonnoksista pyydetään palautetta muun muassa nuoriso-, vanhus- ja vammaisneuvostoilta.

Nyt valmistuneissa luonnoksissa torin toiminnon on esitetty tilavarauksina. Esimerkiksi varsinaiset rakenteet, pintamateriaalit ja kalusteet tarkentuvat vasta suunnittelun edetessä.