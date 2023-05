Hoitajat tekevät lääkärin töitä Taysin Sydänsairaalassa: ”Pystyvät tekemään paljon enemmän, kuin mitä he perinteisesti ovat tehneet”

Sydänsairaalan sairaanhoitajat tekevät nykyään potilaille myös sydämen ultraäänitutkimuksia, jotka ennen kuuluivat kardiologin tehtäviin.

Aamulehti

Tampereen yliopistollisen sairaalan Taysin Sydänsairaalan sairaanhoitajat tekevät sydänpotilaille ultraäänitutkimuksia, jotka ovat perinteisesti kuuluneet kardiologien tehtäviin. Uuden työtehtävän on jo ottanut haltuunsa kaksi sairaanhoitajaa, jotka ovat saaneet sonograaferin täydennyskoulutuksen. Ultraäänitutkimus on yksi tavanomaisimmista sydämen tutkimusmenetelmistä. Kyseessä on teknisesti haastava tehtävä, joka vaatii aktiivista käytännön harjoittelua. Teoriaopintojen lisäksi koulutukseen sisältyi 250 tehtyä tutkimusta ja näyttötutkinto.

Sairaanhoitaja Heidi Pekkanen on toinen Sydänsairaalan ensimmäisistä sonograafereista. Pekkanen tekee ultraäänitutkimuksia sydämen vajaatoimintaa sairastaville potilaille ja kontrolloi lieviä läppävikoja. Hän tutkii myös lähetepotilaita, joilta haetaan esimerkiksi syytä sydämen sivuäänelle. ”Poliklinikan vastaanotolla teen samat hoitajan tehtävät kuin aiemmin, mutta lisäksi ultraäänitutkimuksen ja siihen liittyvän lausunnon.”

Hoidollinen vastuu on edelleen kardiologilla, joka tapaa potilaan, antaa diagnoosin ja määrää hoidon tutkimusten perusteella.

Laajempi työnkuva

Hoitajien tehtäväkentän laajentamiseen ei ole syynä lääkäripula, vaan työnkuvien kehittäminen. ”Hoitajilla on paljon osaamista. Tästä on hyötyä meidän toiminnallemme, mutta myös hoitajien urakehitykselle ja työnkuvien kehittämiselle”, avohoidon toimintojohtaja Tero Penttilä Sydänsairaalasta kertoo. Penttilän mukaan maailmalla monissa maissa on jo pitkään ollut tapana, että teknikko tai sonograaferi tekee ultraäänitutkimuksen ja kardiologi tulkitsee kuvat.

Penttilä sanoo, että toimiva työnjako sairaanhoitajien ja lääkärien välillä hyödyntää ja motivoi molempia asiantuntijoita. Hoitajien työnkuvan laajeneminen ja lisäkouluttautuminen huomioidaan myös palkkauksessa. ”Näen, että tässä on vain voittajia. Toiminnan kehittämisen kannalta on tärkeää, että oikeat ihmiset tekevät oikeita asioita. Hoitajat pystyvät tekemään paljon enemmän, kuin mitä he perinteisesti ovat tehneet.”

Asiantuntijasairaanhoitajien osaamista hyödynnetään Sydänsairaalan poliklinikalla myös sepelvaltimotaudin, sydämen vajaatoiminnan ja sydämentahdistimien etäseurannassa sekä rytmirekisteröintien lausunnassa.