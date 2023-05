Nokian kerrostalopalossa epäillään rikosta – 18 ihmistä jouduttiin evakuoimaan viereiseen pizzeriaan

Savukkeen käsittely parvekkeella voi olla palon alkulähde. Pelastuslaitos sai sunnuntaina illalla hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta Härkitielle. Kohdeasunto vaurioitui asuinkelvottomaksi

Aivan Nokian keskustassa kerrostalossa sunnuntai-iltana syttynyt tulipalo on saanut poliisin epäilemään rikosta.

Rikoskomisario Marko Peltonen Sisä-Suomen poliisista kertoo, että alustavien tietojen perusteella vaikuttaisi siltä, että tulipalo olisi saanut alkunsa huolimattomasta savukkeen käsittelystä parvekkeella. ”Tässä vaiheessa asiassa on syytä epäillä ainakin varomatonta käsittelyä, mutta asia tarkentuu kun esitutkintaa saadaan vietyä pidemmälle”, Peltonen sanoo.

Tarkkoja kuulusteluja asiassa ei Peltosen mukaan ole vielä päästy tekemään.

Varomaton käsittely on määritelty rikoslaissa. Varomattomassa käsittelyssä tekijä säilyttää, käyttää tai käsittelee vastoin turvallisuusohjeita tai muuten varomattomalla tavalla vaarallisia aineita tai esineitä. Tuli luetaan tällaiseksi vaaralliseksi asiaksi. Muita tällaisia esineitä tai aineita ovat esimerkiksi ampuma-ase, räjähde, palo- tai räjähdysvaarallinen kemikaali tai radioaktiivinen aine.

Myös huolimattomuus voi olla varomatonta käsittelyä.

Varomaton käsittely on myös omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen hengelle tai terveydelle taikka siitä on vaaraa toisen omaisuudelle.

”Vaaraa on voinut aiheutua useallekin taholle, koska kyseessä on kerrostalo. Eli kyseessä olisi ainakin varomaton käsittely”, Peltonen sanoo.

”Täytyy selvittää se, ketkä ovat olleet vaarassa. Myös abstraktinen vaara riittää”, Peltonen sanoo ja ottaa esimerkiksi heidät, jotka asuvat hyvin lähellä, esimerkiksi samassa rapussa.

”Tietenkin ovat myös he, joille on aiheutunut konkreettista vahinkoa. Ainakin taloyhtiölle on aiheutunut vahinkoa”, Peltonen sanoo.

Peltonen ei ota kantaa siihen, ketä rikoksesta epäillään.

Nokian Härkitiellä tulipalon kohteena ollut rakennus sijaitsee aivan kaupungin ydinkeskustassa.

Pelastuslaitoksen mukaan asunto, josta palo lähti liikkeelle, vaurioitui asuinkelvottomaksi. Ensihoito teki siinä asuneelle pariskunnalle tarkastuksen, mutta tarvetta sairaalaan kuljettamiselle ei ilmennyt.

Pelastuslaitos evakuoi 18 ihmistä viereiseen Nokian Pizzerian tiloihin. Tulipalossa ei loukkaantunut ihmisiä. Palo saatiin hallintaan nopeasti.

Pirkanmaan pelastuslaitos sai sunnuntaina illalla hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta Nokian Härkitielle.