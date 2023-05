Pirkanmaan mielenterveysambulanssille SPR:n tunnustus – tarpeelliseksi havaitulle palvelulle toivotaan nyt jatkoa

SPR kiittää erityisesti tapaa, jolla Pirkanmaalla on etsitty rohkeasti kokonaan uusia toimintamalleja inhimillisten kohtaamisten mahdollistamiseksi. Nuorimmat avuntarvitsijat ovat kouluikäisiä lapsia ja nuoria.

Pirkanmaalla toiminut mielenterveysambulanssi on saanut Suomen punaiselta ristiltä (SPR) valtakunnallisen Inhimillinen kädenojennus -tunnustuksen. Puolen vuoden kokeilun aikana Pirkanmaan hyvinvointialueen ensihoitopalvelujen mielenterveysambulanssi tarjosi apua noin 1 300:lle mielenterveyshäiriöistä kärsivälle.

Lokakuussa 2022 alkaneen kokeilun ajaksi psykiatrisen ensihoidon yksikön käyttöön oli valjastettu yksi ensihoidon 40 ambulanssista. Tehtävään nimettiin 13 ensihoitajan tiimi, jolle järjestettiin lisäkoulutusta ja työvälineitä mielenterveyshäiriöiden hoitamiseksi. Yksikkö lähetettiin mielenterveyttä koskeville tehtäville Tampereen, Nokian ja Pirkkalan alueilla. Tehtävät tulivat hätäkeskuksen kautta 112:een tulleiden soittojen perusteella.

Tärkeä tunnustus

SPR kiittää tunnustuksessaan erityisesti tapaa, jolla Pirkanmaalla on etsitty rohkeasti kokonaan uusia toimintamalleja inhimillisten kohtaamisten mahdollistamiseksi. Mielenterveysambulanssi on saanut myönteistä palautetta erityisesti juuri potilaiden kohtaamisesta ja siitä, että näille kohtaamisille on varattu aikaa.

”Tämä oli hieno tunnustus siinä mielessä, että nyt kansallisestikin huomioitiin mielenterveyspotilaiden tilanne ja näiden potilaiden kohtaaminen, mihin tarvitaan toimenpiteitä ja uudenlaisia ratkaisuja”, kertoo Pirkanmaan hyvinvointialueen ensihoitopalveluiden päällikkö Anssi Aunola.

Mielenterveystehtävien määrä on kasvanut rajusti viime vuosina. Ensihoito saa hätäkeskuksen kautta Pirkanmaalla vuositasolla noin 4 500 mielenterveystehtävää. Niistä noin puolet tulee Tampereen alueelta. ”Isoin ryhmä ovat yleisestä ahdistuneisuushäiriöstä ja masentuneisuudesta kärsivät ihmiset, mutta on myös akuutteja psykoositapauksia, jotka vaativat sairaalahoitoa.”

Nuorimmat avuntarvitsijat ovat Aunolan mukaan kouluikäisiä lapsia ja nuoria.

Jatkoa toivotaan

Kokeilu päättyi maaliskuun lopussa, mutta sille yritetään saada jatkoa. Se edellyttää kuitenkin lisäresursseja ja hyvinvointialueen johdon siunauksen. Aunolan mukaan olisi ihanteellista, että tulevaisuudessa ambulanssissa olisi työparina psykiatrinen hoitaja ja ensihoitaja, kun nyt kaikki olivat ensihoitajia.

”Kokeilun aikana mielenterveysambulanssi osoitti tarpeellisuutensa ja hyödyllisyytensä. Suurin merkitys oli siinä, että pystyimme antamaan potilaille enemmän aikaa ja kohtaamaan heidät rauhassa. He myös kokivat saavansa parempaa palvelua.”

Suomen punainen risti myöntää Inhimillinen kädenojennus -tunnustuksen vuosittain erityisen ansioituneelle henkilölle tai yhteisölle, joka on toimillaan edistänyt inhimillisiä teemoja, arvoja ja toimintaa. Inhimillinen kädenojennus on annettu ensimmäisen kerran vuonna 1988.