Autiotalo tuhoutui tulipalossa Ylöjärven Siivikkalassa

Hälytys palosta tuli puoli yhden aikaan sunnuntain vastaisena yönä. Poliisi tutkii palon syttymissyytä.

Aamulehti, Ylöjärvi

Ylöjärven Siivikkalassa on sammutettu sunnuntain vastaisena yönä autiotalon tulipaloa. Palopaikka sijaitsee Siivikkalantien varrella, lähellä Siivikkalan koulua. Hälytys palosta tuli noin puoli yhden aikaan sunnuntaiyönä. Talo paloi täydellä liekillä, kun pelastuslaitos meni paikalle.

Päivystävä palomestari Teemu Turtonen Pirkanmaan pelastuslaitokselta kertoo palopaikalla, että talo oli autio, mutta sinne meni sähkö. ”Siinä on kaksi mahdollisuutta, joka palo on tahallinen tai sitten sähkö on aiheuttanut jotain”, Turtonen sanoo.

Pirkanmaalla on palanut useita autioita rakennuksia sekä aivan viime viikkoina että jo aiemmin. Poliisi tutkii myös Siivikkalan palon syttymissyytä. Poliisi oli paikalla jo sunnuntaiyönä.

Henkilövahingoista ei ollut sunnuntaiyönä tietoa. ”Emme ole päässeet käymään sisällä, mutta mitä olen naapureita haastatellut, niin taloa ei kukaan käytä asuntonaan. Mutta ei sitä ihan sata varmaksi pysty sanomaan”, Turtonen vastasi palopaikalla kysymykseen mahdollisista henkilövahingoista.

Palopaikka sijaitsee Siivikkalassa keskellä asuinaluetta. Aivan paikan läheisyydessä on esimerkiksi Siivikkalan koulu.

Puoli kahden aikoihin sunnuntain vastaisena yönä taloa alettiin purkaa. Kipinöitä nousi palopaikalta edelleen.

Purkamista varten talon läheisyydestä kaadettiin muutamia puita, jotta raivausauto pääsi talolle. Raivausauton kouralla taloa pystytään purkamaan. ”Se täytyy saada purettua ja samalla kasteltua kaikki pesäkkeen sieltä. Ei siitä jää mitään jäljelle”, Turtonen kertoo.

Hän arvioi puoli kahden aikaan, että pelastuslaitos on paikalla vielä pari, kolme tuntia.