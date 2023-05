Nämä yritysryhmittymät kilpailevat Tampereen ratikan jatkohankkeesta

Pirkkala–Linnainmaa-raitiotiehankkeen toteutussuunnittelun kilpailutus on aloitettu.

Tampereen kaupunginvaltuusto ja Pirkkalan kunnanvaltuusto hyväksyivät 24. huhtikuuta kokouksissaan, että raitiotien jatkoa suunnitellaan Kaupin kampuksen pysäkiltä Linnainmaalle ja Sorin aukiolta Pirkkalaan. Näiden uusien rataosuuksien pituus olisi 13,6 kilometriä, ja rakentamisen arvioidaan maksavan 335 miljoonaa euroa.

Molemmat valtuustot asettivat ehdoksi uusien rataosuuksien rakentamiselle valtion tuen, jota pitäisi saada aiempien kokemusten mukaan noin 30 prosenttia toteutussuunnittelun ja rakentamisen kustannuksista.

Toinen vaihe

Tampereen kaupungin pääosin omistama Tampereen Raitiotie Oy on järjestänyt uusien rataosuuksien suunnittelusta ja rakentamisesta tarjouskilpailun. Kilpailun ensimmäiseen vaiheeseen on valittu hakemusten perusteella kolme yritysryhmittymää. Valintaperusteena oli se, että ryhmittymillä on osaamista ja resursseja sekä raitiotien suunnitteluun että rakentamiseen. Resursseilla tarkoitetaan sekä suunnittelijoiden että rakentajien työaikaa.

Näiltä yritysryhmittymiltä pyydetään alustavat tarjoukset, joiden perusteella valitaan 2–3 tarjoajaa kilpailun toiseen vaiheeseen. Toisen vaiheen lopussa tarjoajaryhmittymät tekevät lopulliset tarjouksensa uusien rataosuuksien toteutussuunnittelusta ja rakentamisesta. Näiden tarjousten joukosta Tampereen Raitiotie Oy:n hallitus valitsee voittavan tarjouksen tämän vuoden syyskuussa.

Valitut kolme yritysryhmittymää ovat PIRKKO (NRC Group Finland Oy, YIT Suomi Oy, AFRY Finland Oy ja Sweco Finland Oy), PITARA (GRK Suomi Oy, Aki Hyrkkönen Oy, Ramboll Finland Oy ja WSP Finland Oy) sekä TR3TIKKA (Destia Oy, Destia Rail Oy, Sitowise Oyj ja Proxion Plan Oy).

Uusi allianssi

Tarjouskilpailun voittanut ryhmittymä muodostaa yhdessä Tampereen Raitiotie Oy:n ja Tampereen ja Pirkkalan kunnan kanssa allianssin. Allianssi aloittaa työnsä tämän vuoden lokakuussa.

Kunnat laatii raitiotieradan toteuttamisen vaatimat asemakaavat ja laatii suunnitelman, johon sisältyvät raitiotiekatujen katusuunnitelmat.

Tavoitteena on, että Pirkkalan ja Tampereen valtuustot ja niiden yhdyskuntalautakunnat ovat hyväksyneet asemakaavat ja katusuunnitelmat viimeistään syyskuun 2024 loppuun mennessä. Lisäksi allianssi laatii rakennusosapuolia sitovan tavoitekustannuksen uusien rataosuuksien rakentamisesta.

Päätös ensi vuonna

Kun suunnitelmat, hankkeen riskien jako ja kustannukset ovat tiedossa, päättävät Tampereen ja Pirkkalan valtuustot lokakuussa 2024, rakennetaanko uusia rataosuuksia Linnainmaalle ja Pirkkalaan.

Sekä Tampereen että Pirkkalan valtuustot pitävät tärkeänä sitä, että valtio tukee raitiotien jatkorakentamista. Molemmat valtuustot ovat asettaneet uusien Linnainmaahan ja Pirkkalaan rakennettavien rataosuuksien tilaamisen ehdoksi sen, että valtio maksaa osan rakentamisen kustannuksista samaan tapaan kuin aiempiinkin raitiotien osiin. Sitä saadaan vielä jännittää, päättääkö uusi eduskunta myöntää tukea näille kiskoille.

Jos valtuustot hyväksyvät toteutussuunnitelman ja hanke etenee nykyisen aikatauluarvion mukaan, liikennöinti Linnainmaalle ja Pirkkalaan alkaa vuoden 2029 alussa.