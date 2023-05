Kokoomus: Jussi Haavisto ylitti epäasiallisen käytöksen rajan – Kangasalan kaupunginhallituksen johdosta syrjäytetty perustaa nyt uuden valtuustoryhmän

Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja arvioi, että päätös uusista ehdokkaista tehtiin demokraattisesti ja Haavisto toi esille epäasiallisen käytöksen rajan ylittyneen kaupunginhallituksen puheenjohtajalla.

Rehti Kangasala on Kangasalan kaupunginvaltuuston uusin ryhmä. Sen perustavat kokoomuksen valtuustoryhmän jättäneet Jussi Haavisto ja Riku-Sippo Uotila.

Mitä? Kokoomus ja kaupunginhallitus 24.4.2023 kokoomuksen valtuustoryhmän tiedotti, että uudeksi kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi esitetään Saana Vahvelaista. 25.4.2023 aiemmin kaupunginhallitusta johtanut Jussi Haavisto sanoi Aamulehden haastattelussa, että vaihdos tuli hänelle täytenä yllätyksenä.

Eron taustalla on heidän mukaansa kokoomusryhmän sisäinen toiminta tuoreessa kaupunginhallituksen puheenjohtajan valinnassa.

Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Merja Hackspik-Tuomisto sai maanantaina 1. toukokuuta erikseen tiedon näiden kahden valtuutetun eroamisesta valtuustoryhmästä. ”Muuta tietoa en ole heiltä henkilökohtaisesti saanut”, hän sanoo.

Tieto uudesta valtuustoryhmästä ei yllättänyt Hackspik-Tuomistoa. ”Olen pahoillani tapahtuneesta. Olisin toivonut, että olisi kuitenkin voitu hyvässä yhteishengessä jatkaa tekemistä ja viedä yhteistä ajattelumaailmaa, agendaa ja päämääriä eteenpäin.”

Hackspik-Tuomisto sanoo, että kaupunginhallituksen jäsenten valintaprosessi on tapahtunut demokraattisessa ja oikeassa järjestyksessä.

Hän ei halua avata, kuinka suurella äänten enemmistöllä uudeksi kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi esitetään Saana Vahvelaista. ”Tulos oli selkeä”, hän sanoo.

Ylittyikö raja?

Jussi Haavisto kertoo, että asian käsittelyn tapa ratkaisi ryhmästä eroamisen. ”Asia on hoidettu oikeassa järjestyksessä, mutta avoin nykypäivän mallin mukainen toiminta ei toteutunut. Kyse on menneitten aikojen tavasta, kähmimisestä pienellä porukalla sisäpiirissä”, hän sanoo.

Jussi Haavisto kertoo, että kokoomuksen valtuustoryhmän toiminta kaupunginhallituksen puheenjohtaja-asiassa ei ole totuttua. ”30 vuoteen ei tällaisia vaihdoksia ole tehty missään toimielimessä, saati tässä keskeisimmässä”, hän sanoo.

Hackspik-Tuomisto toi tiistaina esille tiedotteessaan tilanteesta, että Haavisto on ylittänyt epäasiallisen käytöksen rajoja puhuessaan joillekin päättäjille.

”Kokoomus suhtautuu vakavasti epäasialliseen käytökseen, eikä sellaista tule pitää huumorina tai leikinlaskuna, kuten Haavisto omassa tiedotteessaan antaa ymmärtää”, Hackspik-Tuomisto kirjoittaa. ”Aiheesta on käyty hänen kanssaan keskusteluja useampaan kertaan kahden vuoden aikana. On harmillista, etteivät ne tuoneet muutosta.”

Haavisto sanoo, että hänelle on saatettu vapaamuotoisesti puhua epäasiallisen käytöksen rajan ylittämisestä, mutta ei virallisesti. ”Jossain harmistumistyylisesti, mutta ei niin, että olisi ollut syytä olettaa se meidän yhteistyötä näin vakavasti rikkoisi.”

Haavisto sanoo, että puhuttaessa epäasiallisesta käytöksestä on kyse ollut väärinkäsityksestä, mutta hän ei halua avata tilanteita tarkasti. ”On jokaisen oma asia, miten puheen kokee, ja siksi olen sitä pyytänyt viime kaupunginhallituksen kokouksessa anteeksi”, hän kertoo kokouksesta, joka oli 24. huhtikuuta.

”Viestiä laajemminkin”

Mitä epäasiallinen käytös on ollut, Hackspik-Tuomisto?

”Koemme jokainen henkilökohtaisesti sen, mikä ylittää epäasiallisen käytöksen kynnyksen. Kahden vuoden aikana kaupunginhallitusryhmässä on saatu kokea tai on tullut viestiä laajemminkin, että käytös on koettu epäasialliseksi”, Hackspik-Tuomisto kertoo. ”Tilanteissa, joissa olen ollut itse paikalla, on keskusteltu, mikä on ok.”

Hän muistuttaa, että sanojan pitää itse ymmärtää, mikä on kuulijan kannalta kohteliasta puhetta, eikä hän itse määrittele rajaa. Tämä ei tarkoita hänen mukaansa vakavuuden vaatimista, vaan kohteliasta keskustelua. ”Omaa politiikkaa pitää pystyä tekemään näiden rajojen sisässä.”