Hallitusneuvotteluissa on mukana neljä puoluetta. On aika spekuloida ministerinimillä, kirjoittaa Aamulehden uutispäällikkö Tatu Airo.

Hallitusneuvotteluissa on nyt mukana neljä puoluetta: vaalivoittaja kokoomus, kakkoseksi tullut perussuomalaiset ja lisäksi pienemmät rkp ja kristillisdemokraatit.

On aika spekuloida, ketkä pirkanmaalaiset voisivat nousta ministereiksi, jos tämä puoluenelikko pääsee yhteisymmärrykseen ja saa muodostettua uuden hallituksen.

Hallituksen kasaamisessa oma painoarvonsa on alueellisella edustuksella. Pirkanmaalta on syytä tulla ainakin yksi, mielellään useampi ministeri.

Yksi nimi on muita todennäköisempi. Tampereen pormestarin tehtävästä väistyvää kansanedustaja Anna-Kaisa Ikosta pidetään todennäköisenä ministerinä. Hän on kokoomuksen varapuheenjohtaja ja ollut mukana hallitustunnusteluissa. Ikonen sai kokoomuksen ehdokkaista seitsemänneksi eniten ääniä koko maassa ja kokoomuslaisista eniten Pirkanmaalla. Olisiko Ikosessa ainesta vaikkapa sosiaali- ja terveys-, perhe- ja peruspalvelu- tai kuntaministeriksi? Yhteiskuntatieteiden tohtori Ikonen tuntee ainakin kuntien tilanteen kuin omat taskunsa. Ratkaisevaa on tietysti puolueiden välinen salkkujako, josta ei vielä ole vahvistettua tietoa. Ikonen on kommentoinut Aamulehdelle, että ministeripesti kiinnostaa.

Täysin poissuljettua ei ole, etteikö joku muukin Pirkanmaan kokoomuslaisista kansanedustajista voisi nousta ministeriksi. Esimerkiksi sastamalalaista konkaria Arto Satosta on väläytelty mahdollisena ministerinimenä. Valkeakoskelainen Pauli Kiuru on myös kokoomuksen kokenutta kaartia. Tamperelainen Sofia Vikman tuntee esimerkiksi puolustuspolitiikan hyvin. Todennäköistä näiden kolmen nousu ministeriksi ei kuitenkaan taida olla. Erityisen epätodennäköistä olisi tamperelaisen Aleksi Jäntin nousu ministeriksi, sillä hän on vasta ensimmäisen kauden edustaja, joka taisi itsekin yllättyä pääsystään eduskuntaan.

Perussuomalaisten riveistä todennäköisimpänä ministerinä on pidetty talousosaaja Sakari Puistoa Tampereelta. Ylöjärven Sami Savio edustaa perussuomalaisissa hänkin kokemusta ja malttia, mutta Savio ei ole spekulaatioiden ykkösnimi. Lempäälän Veijo Niemi tuskin nousee ministeriksi. Nuoret miehet Joakim Vigelius Tampereelta ja Miko Bergbom Sastamalasta ovat politiikassa vielä varsin kokemattomia.

Rkp:llä ei ole pirkanmaalaisia kansanedustajia. Kristillisdemokraateilla on tamperelainen Sari Tanus, mutta jos puolue saa vain yhden ministerisalkun, se menee puheenjohtaja Sari Essayahille.

Kirjoittaja on Aamulehden uutispäällikkö.