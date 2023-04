Kangasalan väkiluku kasvoi ennätyslukemiin – ”Siitä kumpuaa hyvin monenlaista hyvää”

”Tämä on meidän koko seudun yhteinen voitto”, kaupunginjohtaja Oskari Auvinen sanoo.

Kangasalan kaupunginjohtaja Oskari Auvinen iloitsee väkimäärän kasvusta. Valokuva on otettu lokakuussa 2021.

Aamulehti

Kangasalan kaupungin väkiluku ylitti alkuvuonna 33 000 asukkaan rajan. ”Minun kanssani varmaan vaihtaisi tehtävää mielellään aika moni suomalainen kaupunginjohtaja”, Kangasalan kaupunginjohtaja Oskari Auvinen arvioi ilo äänessään.

Tilastokeskus julkaisi torstaina ennakkotilaston, jonka mukaan kangasalalaisia oli maaliskuun lopussa 33 047.

”Siitä kumpuaa hyvin monenlaista hyvää. Yritykset voivat hyvin, asunnot käyvät kaupaksi ja niin edelleen”, Auvinen sanoo. ”Uudet asukkaat tuovat tullessaan elinvoimaa, uusia ideoita ja totta kai myös voimavaroja sekä verotuloina että valtionosuuksina.”

Tilastokeskuksen mukaan 20 000 asukkaan raja ylittyi Kangasalla vuonna 1985, 30 000 asukkaan 2012 ja 32 000 asukkaan 2020.

”En näe siinä riskejä”

Auvinen ei löydä väestökasvusta ongelmia. ”En näe siinä riskejä. Siinä on vain myönteisiä asioita ratkottavaksi, kun kunnat ja kaupungit kasvavat, ja yhtaikaa tiedostetaan, että ollaan etuoikeutetussa joukossa Suomessa.”

Kangasala kasvaa osana Tampereen kaupunkiseutua. Tilastokeskus arvioi, että Tampereen ja sen kehyskuntien kasvu on ollut ennätyksellisen vahvaa vuosina 2021 ja 2022. ”Tämä meidän kasvu on tätä samaa Tampereen kaupunkiseudun kasvun iloa. Tämä on meidän koko seudun yhteinen voitto”, Auvinen sanoo.