Yksi frisbeekori kokee nyt käsittämätöntä ilkivaltaa Sastamalassa – Kuvat: Näillä keinoin rata on yritetty saada ”pois pelistä”

Sastamalan Karkussa on tehty viime viikosta lähtien kummallista ilkivaltaa. Kaupunki harkitsee rikosilmoituksen tekemistä vahingonteoista. Myös kameravalvonnan hankkimisesta alueelle on keskusteltu.

Väylän 11 koria on väännetty ja tuhottu suunnitelmallisesti Karkussa.

Sastamalan Karkkuun viime syksynä valmistunut frisbeegolfrata on kokenut kevään tultua toistuvaa, poikkeuksellista ilkivaltaa. Erityisesti vainon kohteena on ollut yksi väylä, numero 11. Sen koria on yritetty saada ”pois pelistä” keinolla millä hyvänsä.