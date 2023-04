Isossa pirkanmaalaiskoulussa puututaan nyt napakasti häiriöihin – Rehtori varoittaa vanhempia muoti-ilmiöstä

Roukon yhtenäiskoulun 6.-luokkalaiset Eemi Karjalainen (vas.), Aatu Pekkola ja Tuukka Siiskonen ovat tyytyväisiä siihen, että isossa koulussa on paljon erilaisia tiloja. Kun kolmikko oli 2. luokalla, he olivat mukana suunnittelemassa Roukon uutta leikkipuistomaista pihaa. ”Jos olisi nyt 2.-luokkalainen, piha olisi kiva”, Siiskonen uskoo. Nykyään heidän suosikkipaikkansa on työskentely- ja oleskelutila Keidas. Oppilaat odottavat jo 7.-luokalle pääsemistä, sillä yläkoululaiset saavat olla kaksi kertaa päivässä välitunnit sisällä.