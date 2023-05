Näin Pirkanmaan suurin työnantaja nostaa palkkojaan, tämä tiedetään nyt – ensimmäisenä nousevat pienimmät palkat

Hyvinvointialue alkaa kaventaa samanlaista työtä tekevien palkkaeroja. Valmista pitäisi tulla kolmessa vuodessa. Palkat nousevat kymppejä tai satasia, mikä tarkoittaa noin 70 miljoonan euron vuosikustannuksia.

Aamulehti

Pirkanmaan hyvinvointialueella alkavat vapun jälkeen työnantajan ja työntekijäjärjestöjen neuvottelut palkkaharmonisoinnista. Saman vaativuustason tehtävien palkat yhtenäistyvät.

Harmonisointiin kuluu aikaa. Hyvinvointialueen henkilöstöjohtajan Taina Niirasen mukaan palkkaharmonisointi on mittava prosessi ja vie kolmisen vuotta.

Urakasta tekee mittavan se, että Pirhassa on noin 19 000 työntekijää ja lähes 600 ammattinimikettä. Suurin ammattiryhmä ovat hoitajat. Sairaanhoitajia on noin 3 800 ja lähihoitajia noin 3 100. Vuorotyötä tekee yli puolet henkilöstöstä, lähes 10 000 työntekijää.

Harmonisointi ei tarkoita sitä, että esimerkiksi kaikki sairaanhoitajat saisivat yhtä suurta palkkaa vaan sitä, että yhtä vaativista tehtävistä on maksettava saman verran.

”Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajan KT:n laskelmien mukaan palkkamenot kasvavat harmonisoinnissa vuositasolla Pirkanmaan hyvinvointialueella noin 68 miljoonaa euroa. Rahoitus tarkentuu vielä , mutta pidän KT:n arviota hiukan liian pienenä. Palkkojen yhteensovittamiseen tarvitaan valtion rahoitusta, niin mittavasta rahasummasta tässä on kyse”, Niiranen sanoo.

Pirhassa palkkojen yhteensovittamista alettiin taustoittaa viime vuoden joulukuussa. Tällä hetkellä tilanne on Niirasen mukaan se, että menossa on ammattiryhmäkohtainen kartoitus palkkaeroista eri työnantajilta siirtyneiden kesken. Lisäksi on kerätty työnantajan näkemyksiä palkkojen yhteensovittamistarpeista.

”1. kesäkuuta tulee yleiskorotus 2,2 prosenttia sekä paikallisesti päätettäviä eriä, joiden kohdentamisesta neuvottelut työntekijäjärjestöjen kanssa alkavat heti vapun jälkeen. Palkkojen yhteensovittaminen aloitetaan samantasoista työtä tekevien pienimmistä palkoista eikä niitä tulla kohdentamaan niin sanottuihin piikkipalkkoihin”, Niiranen sanoo.

Lisäksi palkkoihin on tulossa maksuun 467 euron kertaerä kesäkuun lopussa.

Paikallisia eriä käyttöön

Joko tiedetään, mitä osia esimerkiksi hoitajien palkkaratkaisusta voidaan käyttää palkkaharmonisointiin?

”Yksi niistä on ihan yhteensovittamiserä ja lisäksi on kehittämiserä palkkausjärjestelmän uudistamiseen. Sitten on vielä paikallinen erä, josta voidaan sopia ja joka voidaan kohdentaa mihin hyväksi nähdään. Myös muiden henkilöstöryhmien kuin hoitajien työehtosopimuksissa on kaikissa samantyyppiset erät.”

Onko harmonisointirahat jo leivottu kaikkien henkilöstöryhmien palkkaratkaisuihin?

”Periaatteessa on, mutta emme tiedä, riittävätkö ne. Esimerkiksi ensi syksynä tulee samanlaisia paikallisia eriä. Ajatus on, että kohdennukset osuvat ammattiryhmien matalimpiin palkkoihin. Vuoden 2025 palkankorotuksista ei vielä tiedetä, kun sopimukset päättyvät tuolloin huhtikuussa.”

Pirhan Tehyn pääluottamushenkilö Kimmo Mäkelä sanoo, ettei palkkaharmonisoinnissa ole tähän mennessä tapahtunut ”oikein mitään”. Mäkelän mukaan työnantajan kanssa ei ole esimerkiksi vielä edes alettu keskustella tulevasta harmonisointitasosta eli siitä, mihin tasoon palkat yhtenäistetään.

”Minun tietooni ei ole tullut, että työnantajalla olisi jotain mediaanipalkka-ajatuksia.”

Ei olekaan, vaikka KT esitti hyvinvointialuelakiin valmistelussa harmonisoinnin lähtökohdaksi mediaanipalkkoja eli kunkin ryhmän keskimmäisiä palkkoja. Tätä ei kuitenkaan lakiin tullut.

”Mediaani se ei ole, vaan oikeuskäytäntö on osoittanut, että täytyy sovittaa piikkipalkkoihin. Työtuomioistuimen ratkaisut ovat kaikki menneet niin, jos harmonisoinnista ei ole päästy ratkaisuun”, Taina Niiranen sanoo.

Korkeimmista yksittäisistä palkoista tarkastellaan tehtävänkuvat ja selvitetään niiden vaativuutta suhteessa palkkaan.

Kustannusarvio uusiksi

Pirhassa on aiemmin arvioitu, että harmonisointi kasvattaisi palkkakuluja 4 prosenttia vuodessa. Se ei Niirasen tämänhetkisen arvion mukaan näytä riittävän. Yksi prosentti palkoissa on suunnilleen 10 miljoonaa euroa vuodessa.

Henkilöstöllä yleisin työehtosopimus on sote-tes, jossa on myös suurimmat henkilöstöryhmät ja harmonisointitarpeet. Hoitajien neuvottelemat korkeat palkankorotukset nostavat harmonisoinnin kuluja entisestään, sillä prosenttikorotukset nostavat jo ennestään pienempiä palkkoja vähemmän kuin suurempia.

Niiranen sanoo, ettei vielä ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka iso osa henkilöstöstä voi odottaa saavansa harmonisoinnista palkankorotuksia. Tarkastelu on kesken. Yleisimmin korotukset ovat kymppejä tai satasia kuukaudessa.

Hoitajapula ei ole viime syksyn palkkaratkaisun jälkeen Suomesta tai Tampereelta kadonnut. Millainen neuvotteluasema työntekijöillä on palkoista Pirhassa, kun teistä kerran on pula, Kimmo Mäkelä?

”Vaikea sanoa. Jos työnantaja haluaa parantaa alan houkuttelevuutta, niin kyllä ne joutuvat kuuntelemaan myös meidän ajatuksiamme veto- ja pitovoimaa parantavista asioista eli siitä, mihin palkkauksen järjestelyerät pitää kohdentaa.”

Mihin työntekijät ne kohdentaisivat?

”En osaa sanoa. Suurin osa on varmaan sitä mieltä, että niihin paikkoihin, joihin ei tahdo saada henkilökuntaa tai joissa on muita haasteita rekrytoinnin tai pitovoiman suhteen.”

Mitkä niitä ovat?

”Koko Pirha. Ei pysty erittelemään yhtä erikoisalaa tai toimintoa, se koskee kaikkia meidän työpisteitämme. Jokaisessa on omanlaiset haasteet.”

Kinaa 6 prosentista

KT ja hoitajajärjestöt Tehy ja Super sopivat viime syksynä, että hoitajajärjestöt saavat yleisten korotusten ja kunta-alan palkkaohjelman lisäksi 6 prosentin korotukset palkkoihin kolmessa vuodessa 2023–2025.

Kuntatyönantajien KT on katsonut, että tämä 6 prosenttia on palkkaharmonisointirahaa. Tehyn kanta on ollut, että ei ole, vaan 6 prosentin osuus on osa hoitajien palkkausta kohentavaa palkkaohjelmaa. Yksimielisyyttä ei ole julistettu vieläkään.

Potista vuodelle 2023 kirjattu korotus on 1,5 prosenttia. Vuonna 2024 tulee 2,5 prosenttia lisää ja 2025 vielä 2 prosenttia.

Kunta-alalle sovittu viisivuotinen palkkaohjelma nostaa palkkoja yhteensä 5,1 prosenttia yli yleisen linjan ja koskee myös hoitajia. Se tarkoittaa vuositasolla noin prosentin lisäkorotuksia.

Valtiovarainministeriö arvioi vuonna 2020 palkkaharmonisoinnin kustannuksiksi 124–434 miljoonaa euroa, mutta Kuntaliiton arvion mukaan kustannukset ovat vähintään 680 miljoonaa euroa.