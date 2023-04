Poliisilla alkaa erikoinen rikospaikkatutkinta Orivedellä – Kultakaivokseen haudatut jätteet on dokumentoitava

Poliisilla on menossa vuodesta 2018 jatkunut ympäristörikostutkinta Oriveden entisellä kultakaivoksella. Nyt alkaa jätteiden tyhjennys kaivoskuilusta.

Oriveden kaivoksen tyhjennys alkaa 2. toukokuuta, ja töiden sujumista turvaa poliisi. Kultakaivoksen toimintaan liittyen on ollut vuodesta 2018 vireillä ympäristörikostutkinta.

Ympäristörikostutkinnassa on ollut kyse kaivoskuiluun säilötyistä jätteistä. Pirkanmaan ely-keskus on katsonut, että kyseessä on laiton kaatopaikka. Sisä-Suomen poliisi on tutkinut asiaa rikosnimikkeellä törkeä ympäristön turmeleminen. Poliisilla on käynnissä kaivostoimintaan liittyvä rikosepäily törkeästä ympäristön turmelemisesta.

”Siellä on rikostutkinta käynnissä, tutkimme törkeää ympäristön turmelemista. Paikka on rikospaikka. Estämme ulkopuolisten pääsyn alueelle. Toinen asia on, että tiedämme, että siellä on jätettä, niin haluamme arvioida ja dokumentoida joka ikisen kuorman. Poliisi tarkastaa jokaisen kuorman”, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Joni Länsipuro sanoo.

Hän sanoo, että nyt vahvistuvat tiedot siitä, mitä jätteitä kaivoskuiluun on haudattu. Lisäksi pyritään selvittämään, miten paljon jätettä on haudattu ja milloin. Se on Länsipuron mukaan tärkeää vastuun kohdentumisen kannalta, kun rikoksen tekoaikaan vastuussa on ollut useita esihenkilöitä ja kaivoskin on vaihtanut omistajaa.

Länsipuro sanoo, että jätteitä kyetään ajoittamaan, koska joukossa on jätettä, joissa on päivämääriä.

Tyhjennyksen hoitaa urakoitsija, ja kuormia tutkii useampi poliisi. Arvio on, että tyhjennys kestää kolme viikkoa.

Alueella mahdollisesti olevat jätteet lajitellaan ja seulotaan. Tämä vaihe kestänee kesäkuun loppuun saakka. Maan alta tyhjennyksessä mahdollisesti esiin tuleva jäte ja saastunut maa-aines toimitetaan asianmukaisesti käsiteltäväksi jätteenkäsittelylaitokseen.

Jätteiden tyhjennyksen ja seulonnan ajan oleskelu Oriveden kaivosalueella on kielletty. Poliisi on määrännyt Oriveden kaivoksen alueelle myös droonien lennättämiskiellon ajalle 2.5. – 19.5.2023.