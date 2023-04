Main ContentPlaceholder

Pirkanmaa

1700-luvulta oleva maamerkki aiotaan purkaa Nokialla – Kuntoraportti paljastaa massiiviset ongelmat

Historiallisesti arvokkaassa seurakuntatalossa on havaittu muun muassa lahoamista ja mikrobivaurioita. Kuvat näyttävät, millaisia ongelmia rakennuksessa on. Rakennuksen ottaminen takaisin käyttöön vaatisi mittavan remontin, jonka kulut olisivat vähintään satojatuhansia euroja. ”Elämän realiteetit tulevat vastaan”, sanoo Nokian seurakunnan vs. johtava pappi.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna

Tilaajille

Maurin seurakuntatalosta on löydetty esimerkiksi lahovaurioita ja mikrobivaurioita.

Nokian kirkkoneuvosto on päättänyt hakea uudelleen purkulupaa Maurin seurakuntatalolle. Neuvosto teki päätöksen yksimielisesti tämän viikon keskiviikkona. Seurakunta teetti alkuvuodesta Kuljun kylässä sijaitsevalle rakennukselle kuntotutkimuksen, joka puoltaa rakennuksen purkamista.