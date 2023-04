Valtuustossa päätetään ratikan jatkosta Pirkkalaan – Seuraa kokousta suorana tässä jutusta

Tampereen kaupunginvaltuusto käsittelee tänään kokouksessaan raitiotien jatkamista Pirkkalaan.

Tampereen kaupunginvaltuusto kokoontuu tänään Tampere-talossa virastotalon peruskorjauksen vuoksi. Kuva on virastotalolta helmikuun 17. päivän kokouksesta.

Aamulehti

Tampereen kaupunginvaltuusto käsittelee tänään maanantaina kokouksessaan raitiotien jatkamisesta Tampereelta Pirkkalaan. Linnainmaalta Pirkkalaan suunniteltu raitiolinjan hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa huhtikuun alussa.

Aamulehti näyttää tässä jutussa suoran lähetyksen valtuuston kokouksesta kello 17 alkaen. Valtuusto kokoontuu ensimmäistä kertaa Tampere-talolla, sillä varsinainen valtuustosali ei ole käytössä keskusviraston peruskorjauksen vuoksi.

Voit seurata kokousta tästä:

Kehitysvaiheen kustannusarvio raitiotien jatkamiseen on 13,5 miljoonaa euroa, josta Tampereen osuus on noin 8,5 miljoonaa ja Pirkkalan noin 5 miljoonaa euroa. Arvio ei sisällä valtiolta haettavaa 30 prosentin tukea, joka on radan rakentamisen edellytys. Suunnitelma pitää sisällään 13,6 kilometriä uusia rataosuuksia ja 15 uutta pysäkkiparia.

Hankkeen kehitysvaihe alkaisi esityksen mukaan välittömästi. Rakentamispäätöksen ajankohta olisi lokakuussa 2024. Liikennöinti voisi alkaa uusilla osuuksilla tammikuussa 2029.

Valtuusto käsittelee kokouksessaan myös Tampereen strategian päivitystä, Viinikankadun poliisin ja pelastuslaitoksen toimitilojen asemakaavan hyväksymistä ja valtuustoaloitteita.