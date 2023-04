Korona muistuttaa nykyään tavallista flunssaa, mutta tartuntojen määrä on kasvanut Pirkanmaalla – ”Jälkiaalto on nähtävillä”

Taysin infektiolääkäri Janne Laineen mukaan tilanne ei edellytä useimpien ihmisten kohdalla toimenpiteitä. Kevään ilmiönä ovat olleet myös vakavat streptokokki-infektiot.

Aamulehti

Kaduilla pöllyävä katupöly ja alkava siitepölykausi aiheuttavat monille niiskutusta, mutta niiden lisäksi koronatartuntojen määrä on kasvanut jonkin verran Pirkanmaalla. Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) infektiolääkäri Janne Laine sanoo, että lisääntyneet koronatapaukset näkyvät niin sairaalahoidossa ja päivystyksessä kuin työntekijöiden sairauspoissaoloina.

”Jälkiaalto pandemiasta on nähtävillä. Verrattuna edeltäviin kuukausiin nousua on selkeästi ollut, mikä ei ole sinänsä yllättävää. Ei tämä varmasti viimeinen aalto ole”, Laine sanoo.

Koska virallisia testejä tehdään nykyään vähemmän, koronatapausten tarkkaa määrää ei voi Laineen mukaan tietää. Koronavirustartuntojen esiintymistä seurataan myös jätevesiseurannalla.

Laineen mukaan vaikeita koronatapauksia esiintyy nyt selkeästi vähemmän, eikä tehohoitopotilaita Pirkanmaalla ole ollut pitkään aikaan. Sairaalahoidossa koronan vuoksi on ollut ikäihmisiä ja ihmisiä, joilla on perussairauksia. Myös rokottamattomia henkilöitä on Laineen mukaan jonkin verran sairaalahoidossa.

Flunssalla ja allergiaoireilla on ero

Useimmilla tartunnan saaneilla korona oireilee edelleen ylähengitystieinfektiona, eikä lieväoireista koronaa voi aina erottaa muista nuhakuumeista tai allergiaoireista. ”Flunssan ja koronan kohdalla yleensä vointikin menee väsyneeksi ja tuntee olevansa kipeä. Allergiaoireissa sellaista ei välttämättä ole”, Laine sanoo.

Laine tähdentää, että useimpien ihmisten kohdalla koronatartunnat eivät enää edellytä kummempia toimenpiteitä. Poikkeuksena ovat riskiryhmiin kuuluvat ihmiset. ”Korona alkaa muistuttaa yleiskuvaltaan tavallista hengitystieinfektiota. Mitään virallista suositusta ei ole, mutta ei se mikään hullu ajatus ole pitää maskia, jos tietää olevansa riskiryhmässä ja oleskelee paikassa, jossa on paljon ihmisiä.”

Koronan lisäksi Laine nostaa alkuvuoden ilmiöksi Pirkanmaalla esiintyneet vaikeat streptokokki-infektiot. ”Kokonaistilanteesta ei tarvitse huolestua, mutta tietysti vakava infektio on vakava. Toivon että ihmiset tällöin hakeutuvat hoidon piiriin. Vakavassa A-streptokokki-infektiossa oireet ovat kyllä yleensä niin voimakkaat, että hoitoon hakeudutaankin”, Laine lisää.