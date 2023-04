Paritalon viemärit tukittiin ja vesi jätettiin valumaan Sastamalassa – Poliisille tehty ilmoitus

Aamulehti

Viemärit oli tukittu tahallisesti ja vesihana jätetty valumaan paritalohuoneistossa Sastamalan Raivionkadulla. Pirkanmaan pelastuslaitos sai keskiviikkoiltana hälytyksen vesivahingosta.

Päivystävä palomestari Lassi Kylälammi kertoo, että poliisille on tehty ilmoitus asiasta. ”Pelastuslaitos imeytti jonkin verran vettä sieltä. Kyseessä on vanha 40-luvun talo. Siellä on selvästi vesivahinko isolla alueella.”

Kylälammin mukaan vesihana oli jätetty auki talon vinttikerroksessa ja vettä oli valunut kellariin saakka. Pelastuslaitos sai tapauksesta tiedon, kun kiinteistön omistaja soitti hätäkeskukseen. Kylälammi sanoo talon omistajan jatkavan vahinkojen selvittämistä vakuutusyhtiön kanssa.