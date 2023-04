Puupurulastissa ollut raskas ajoneuvo syttyi palamaan Parkanon ja Kurun välisellä tiellä – toinen kaista on suljettu liikenteeltä

Aamulehti

Parkanon ja Kurun välisellä tiellä syttyi keskiviikkona iltapäivällä palamaan raskas ajoneuvo. Tie suljettiin kokonaan liikenteeltä vajaan tunnin ajaksi kello 16.36 alkaen.

Nyt suljettuna on enää yksi ajokaista. Finntraffic tiedotti toisen kaistan avautumisesta kello 17.30.

Ajoneuvo on tiellä numero 332. Tarkempi paikka on Jaakkolan ja Aurekosken välillä, Kivimäenharjun vaiheilla.

Tiellä paloi puupurulastissa ollut täysperävaunullinen yhdistelmäajoneuvo. ”Palo on todennäköisesti lähtenyt liikkeelle vetoauton moottoritilasta. Auton ohjaamo on palanut täysin ja palo on levinnyt kuormatilaan, jossa on puupurua”, Pirkanmaan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Lassi Kylälammi kertoi Aamulehdelle 16.55.

”Suurimmat liekit on saatu sammutettua, mutta jälkisammutustyöt ja puupurulastin purku kestävät vielä jonkin aikaa. Ajoneuvo yritetään siirtää pois tieltä lastin purkua varten, jotta liikenne saadaan kulkemaan.”

Palossa ei sattunut henkilövahinkoja. Kuljettaja ilmoitti itse palosta.

Katso onnettomuuspaikka kartalta. Kartta on suuntaa-antava: