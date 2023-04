Kuljun koulusta Lempäälässä löytyi yllättäen kuitua – sisäilmaongelmia ollut jo aiemmin

Aamulehti

Lempäälässä Kuljun tiilikoulun kolmessa tilassa on havaittu poikkeavia tuloksia kuitunäytteissä.

Lempäälän kunnan rakennuttajapäällikkö Ulla Palo-oja kertoo, että koulussa ei ollut uusia oireiluja tai sisäilmaongelmien epäilyjä. Hänen mukaansa koulun ilmansuodattimien toimittaja oli ehdottanut satunnaista seurantatestiä. Pistokoe-tyylinen testaus tehtiin talvilomalla. ”Yllätykseksi sieltä pomppasi muutamassa kohdassa kuitujen raja-arvot”, Palo-oja sanoo.

Yhden tilan suhteen on varmistunut, että kyseessä on mineraalivillakuitu. Kahden tilan kuitunäytteiden alkuperää vielä selvitetään. Viikolla 13 saatiin Palo-ojan mukaan jo varmuus, ettei kyseessä ole asbestikuitu. Näytteet otettiin henkilökunnan tiloista, luokkahuoneesta sekä nuorisotilasta. Juuri nuorisotilasta löydetty mineraalivillakuitu oli Palo-ojan mukaan irronnut akustiikkalevyistä.

”Pääsiäisen aikana koulussa tehtiin tehosiivous. Huoneilma saa vielä laskeutua, ja toukokuussa tehdään jälleen uudet mittaukset. Sitten olemme viisaampia siitä, ylittyvätkö raja-arvot tehosiivouksen jälkeenkin. Mikäli ylittyvät, lähdemme selvittämään, mistä kuidut ovat peräisin.”

Sisäilmaongelmista johtuvaa oireilua on aiemmin ollut Kuljun koululla, ja sen takia sinne on hankittu ilmanputsaukset. Sen jälkeen tilanne on ollut koululla stabiili. ”Asiantuntijat ovat käyneet kohteella kierroksella. Heidän mielestään siellä on ollut puhtaat ja siistit tilat. Se tässä ihmetyttääkin.”

Kuljun tiilikoulun rakennus on vuodelta 1989. Kouluun on ollut suunnitteilla peruskorjaus, mutta sen aikataulu on auki.