Teknologiayrittäjyyspalkinto

Pienkuormaajia valmistava Avant Tecno oy aloitti sähkökuormaajan kehittämisen jo vuosia ennen sähköbuumia, koska asiakkaat eivät pitäneet dieselkoneen kärystä ja melusta sisätiloissa. Edelläkävijänä toimiva perheyritys aloittaa tänä vuonna akkujen tuotannon. Yritys sai keskiviikkona Aamulehden ja Tampereen Teknillisen Seuran jakaman Teknologiayrittäjyyspalkinnon.

Aamulehti, Ylöjärvi

Ylöjärven Soppeenmäessä sijaitseva pienkuormaajien valmistaja Avant Tecno Oy sai tämän vuoden teknologiayrittäjyyspalkinnon. Palkinnon jakoivat Aamulehti ja Tampereen Teknillinen Seura keskiviikkona Tampereen Komediateatterissa.

Palkittu Avant Tecno Oy on menestynyt pirkanmaalainen teknologiayritys, joka on kasvanut voimakkaasti pitkäjänteisen tuotekehityksensä ansiosta. Yritys on edelläkävijä pienkuormaajien valmistuksessa maailmassa, ja se on noussut kilpaillulla toimialalla omalla mallillaan globaaliksi johtajaksi. Avant Tecnon tarina on myös esimerkki yrittäjäriskin ottamisesta ja vahvasta suomalaisesta omistajuudesta.

Jani Käkelän johtama Avant Tecno kasvaa voimakkaasti. Parin viime vuoden aikana yrityksessä on aloittanut yli sata uutta työntekijää.

Kävimme Ylöjärvellä Avant Tecnon tehtaalla ja pyysimme toimitusjohtaja Jani Käkelää kertomaan, mitä kaikkea on yrityksen menestyksen takana.

Tehtaan sisääntuloaulassa on esillä kymmeniä erilaisia kirkkaanvihreitä työkoneita. Jotkut niistä näyttävät golf-autoilta ja toiset pieniltä traktoreilta. Aulan viereisessä huoneessa on lattiaan upotettu pienen uima-altaan kokoinen hiekkalaatikko, jonka viereen on pysäköity pari kaivinkonetta.

Jani Käkelä antaa Aamulehdelle haastattelun työhuoneessaan, joka on tavallinen toimistohuone. Ei ole tammipöytää eikä seinillä arvokkaita tauluja merkkinä asemasta. Pöydällä on kilpailijan esitteitä, ja sivupöydällä on kehystettynä johtajan lasten ja kummilapsen kuvat.

Sama kone kesät talvet

Maansiirtokoneita on valmistettu ja käytetty jo vuosikymmeniä, ja Avantilla on paljon kilpailijoita. Mikä Avantin koneissa on niin erityistä, että Avant on omassa kokoluokassaan markkinajohtaja Euroopassa ja Yhdysvalloissa?

Käkelä toteaa, että Avantin koneet erottuvat kilpailijoiden tuotteista monikäyttöisyydessä, koska yhteen kuormaajaan voi kiinnittää erilaisia työlaitteita. Kun asiakas ostaa yhden koneen, niin työlaitetta vaihtamalla sitä voi käyttää esimerkiksi talvella lumen auraamiseen ja hiekan levittämiseen, keväällä hiekan harjaamiseen pois ja kesällä nurmikon leikkaamiseen sekä ilmaamiseen. Itse kone on suunniteltu monikäyttöiseksi. Työlaitteen voi vaihtaa nopeasti. Myös työlaitteet ja varaosat ovat Avantin omia tuotteita.

Jani Käkelä esittelee Avantia, johon hän liitti lumiauran.

”Asiakkaiden tarpeet ovat erilaisia. Joku tarvitsee ohjaamon mukavuuksilla, kuten hyvällä istuimella ja ilmastoinnilla, jollekin riittää perusohjaamo, jossa on vain turvakaari. Kuormaajia valmistetaan samalla kokoonpanolinjalla.”

Tyypillinen Avantin asiakas on yritys. Kun asiakas ostaa koneen, hän haluaa, että sillä on paljon käyttöä ja sillä voi ansaita rahaa ympäri vuoden. Kun asiakas haluaa vaihtaa koneen uuteen, hän voi myydä vanhan koneen joustavasti yritykselle, joka tekee jotain aivan erilaista työtä. Esimerkiksi kiinteistönhoitofirma voi myydä vanhan kuormaajansa vaikka maatilalle tai yksityiskäyttöön. Uusi omistaja voi ostaa tarvitsemansa työlaitteet.

Suuri valikoima

Avantin valikoimassa on 200 erilaista työlaitetta. Joitakin työlaitteita valmistetaan ja myydään paljon ja toisia vähän. Kuitenkin myös ne vähän myydyt laitteet voivat olla tärkeitä asiakkaille.

”Erilaisten työlaitteiden sortimentin ylläpitämisessä on aikamoinen homma, ja me olemme kehittäneet työlaitteita yli 30 vuotta. Esimerkiksi ruohonleikkurin tuotekehitysprojekti on aikamoinen työmaa.”

Kaikki Avantin tuotteet valmistetaan Ylöjärven tehtaassa. Tuotanto aiotaan pitää vastedeskin Ylöjärvellä.

Valikoiman pitäminen kilpailukykyisenä ja koneiden ja työlaitteiden saatavuuden varmistaminen on vaativaa. ”Tuotantoa on niin kauan tänne kehitetty, ja se on saatu niin tehokkaaksi, että meidän on mahdollista pitää se täällä. Edelleen teemme koko ajan töitä, jotta tuotantoprosessi on tarpeeksi tehokas.”

Jani Käkelä painottaa, että laadukas valmistaminen, tehokkuus ja 30 vuoden aikana kerätty osaaminen ovat ehdottomasti yrityksen kilpailutekijä, ei se, että työntekijöiden tuntikustannus olisi halpa.

Työkustannusten hintaan vaikuttaa sekin, että tuotantoa on automatisoitu. Tehtaalla metallilevyjä leikkaavat automaattiset laserleikkurit. Koneiden osia hitsaa yhteen ihmisten lisäksi parisen kymmentä hitsausrobottia, ja metalliosat maalataan automaattisessa pulverimaalaamossa.

Automaatti puhaltaa maalipulveria Avant-kuormaajien osiin. Pulverimaalaamossa maalia ei mene hukkaan, vaan laite kerää lattialle pudonneen pulverin.

Maalaamon operaattori Mika Moisio tarkastaa, että osat ovat kokonaan maalin peitossa, ja puhaltaa lisää pulverimaalia paljaisiin kohtiin. Tämän jälkeen automaatti vie maalatut osat uuniin, jossa maali kiinnittyy metallin pintaan pysyvästi.

Kompaktit kuormaajat

Avantin kuormaajat ovat nimenomaan pieniä kuormaajia, ja tavoitteenakaan ei ole valmistaa isoja koneita.

”Meillä on tarkoitus pysyä kompaktien kuormaajien puolella. Niissä me olemme hyviä.”

Asiakkaat käyttävät Avantin pieniä ja kompakteja kuormaajia myös sisätiloissa. Välillä isoissa halleissa, mutta usein myös navetoissa, ratsastusmaneeseissa tai purkutyössä rakennusten sisällä. Käryt, haju ja melu häiritsevät ihmisiä ja eläimiä.

”Kun dieselkoneella ajetaan sisällä, niin ei se miellyttävää tai terveellistä ole, siksi sisäkäytössä olevat koneet haluttiin sähköistää.”

Asiakkaiden fyysisistä tarpeista lähdettiin. Käkelä sanoo, että vihreä siirtymä ja hiilijalanjäljen mittaaminen monilla työmailla tulevat koko ajan tärkeämmiksi ja yleistyvät.

”Asiakkaamme ovat yhä useammin töissä työmailla, jotka teetetään nollapäästöisinä.”

Keski-Euroopassa ja Pohjoismaissa ajattelumalli ja päästömääräykset ovat muuttuneet. Kun määräykset tiukentuvat, myös dieselkoneet tulevat kalliimmiksi. Käkelä mainitsee esimerkkinä, että Avantin suurempitehoisiin kuormaajiin on täytynyt asentaa pakokaasujen jälkikäsittelylaitteita, mikä nostaa dieselkuormaajan hintaa.

”Kaikki tämä ajaa siihen, että sähkön käyttö kompakteissa koneissa, joissa pienehkö akkukapasiteetti riittää koko työpäiväksi, tulee olemaan meille hyvä ratkaisu.”

”Koneen pystyy lataamaan yön yli tavallisesta pistorasiasta, eikä työmaalle tarvita normaalia suurempaa sähköinfraa lataamista varten.”

Omat akut

Toimitusjohtaja kertoo, että Avant kokeili sähkökuormaajia ensimmäisen kerran vuonna 1997, mutta aika ei ollut vielä kypsä silloin. Komponentit eivät olleet vielä valmiita, eivätkä asiakkaatkaan. Seitsemän vuotta sitten Avant kehitti sähkökuormaajan, joka saatiin sarjatuotantoon. Muutama vuosi tämän jälkeen lanseerattiin toinen kuormaajamalli, jossa on litium-akku. Litium-akullisia kuormaajia on nyt useita satoja käytössä asiakkailla.

Avant ei kuitenkaan saanut markkinoilta sopivia akkuja, ja yritys alkoi kehittää niitä itse. Perustettiin oma akkuyhtiö Avant Power, jonka tuotantotilat ovat Ylöjärvellä Avantin tehtaan vieressä. Tämän vuoden aikana yhtiö alkaa valmistaa Avantin kuormaajiin ja niiden käyttöympäristöihin sopivia akkuja. Kun akut valmistetaan itse, niiden kapasiteetti saadaan paremmaksi ja hinta alemmaksi.

Perheyritys

Avant Tecno on täysin perheen omistuksessa. Osakkaina ovat yrityksen perustaja, Jani Käkelän isä Risto Käkelä ja sisko Satu Uotila. Entä jatkossa?

”Tällä hetkellä ei ole tarvetta mennä pörssiin. Ainakaan nyt meille ei ole siitä mitään hyötyä. Ostajiakin löytyisi, jos yrityksen haluaisi myydä, mutta nyt on päätetty, että tällä mennään.”

Jani Käkelä on ollut perheyrityksessä mukana lapsesta asti. Silloin yritys oli vielä pieni, ja ongelmat olivat erilaisia. ”Nyt ei tarvitse joka päivä miettiä, mistä saadaan rahat ensi kuukaudelle, mutta monenlaista muuta tässä kyllä on.”

Koronapandemian ja Venäjän hyökkäyssodan takia maailmantalous on ollut myllerryksessä. Kuten autotehtailla, myös Avantilla on ollut vaikeuksia saada osia ja komponentteja. Silti tuotanto saatiin kasvamaan koronavuosinakin. Nyt yrityksessä on kymmeniä it-projekteja meneillään ja niiden hallinnassa on paljon työtä, mutta se on tärkeää tulevaisuutta ajatellen.

Kokoonpanolinjalla tiiminvetäjä Perttu Poikonen kiinnittää hydrauliikkaletkuja paikalleen.

Toimitusjohtaja Jani Käkelä Avantin tehdassalissa kuormaajien kokoonpanolinjan ääressä. Käkelä on koulutukseltaan tuotantotalouden insinööri, ja hän on tehnyt töitä perheyrityksessä lapsesta lähtien.

Yli sata uutta tekijää

Toimitusjohtaja toteaa, että kolmisen vuotta peräkkäin yrityksessä on ollut parinkymmenen prosentin kasvua, ja kasvun hallinta tuottaa omia haasteitaan. Taloon on tullut yli sata uutta työntekijää parin vuoden aikana. ”Monia toimintatapoja on pitänyt muuttaa, kun ei olla enää pieni yritys.”

”Tarkoitus on kasvaa jatkossakin, ja tarvitaan osaavia tekijöitä, jotta laatu pysyy korkeana ja pystytään parantamaan. Se onnistuu vain kun on hyviä työntekijöitä.”

Käkelä arvelee, että Avant Tecnon työntekijät ovat kiinnostuneita yrityksen tuotteista, ja heitä kiehtovat yrityksen tarina, kansainvälisyys ja kasvumahdollisuudet.

”Kattoa ei ole saavutettu. Kaikki ei ole vielä valmista, vaan kasvu jatkuu.”

Avant Tecnon sukupolvenvaihdos tehtiin vuonna 2021. Risto Käkelän (oik.) elämäntyö siirtyi Jani Käkelän johdettavaksi.

Mikä yritys? Avant Tecno oy Avant Tecno on perustettu vuonna 1991. Suunnittelee ja valmistaa pienkuormaajia ja niiden työlaitteita sekä lisävarusteita. Liikevaihto: 224 M€ Liikevaihdon muutos edelliseen vuoteen: 25,5 prosenttia Liiketulos: 30,5 M€ Henkilöstö: 340 henkilöä Viennin osuus: 90 prosenttia Kuormaajia valmistetaan noin 7 000 vuodessa Suurimmat vientimaat: Yhdysvallat, Saksa, Iso-Britannia ja Benelux-maat Talousluvut ovat vuodelta 2022.

Mikä palkinto? Teknologiayrittäjyyspalkinto 10 000 euron palkinnon tarkoitus on korostaa teknologian kehittämisen ja hyödyntämisen merkitystä yhteiskunnassa ja rohkaista yrittäjyyteen. Palkinnon perusteina ovat yrityksen teknologian innovatiivisuus ja edelläkävijyys, yrittäjäriskin ottaminen, kasvun luominen ja kaupallinen menestys, kansainväliset tavoitteet ja toiminnan vaikuttavuus sekä taitava markkinointi. Vuoden 2023 voittaja on Avant Tecno Oy, joka on täydellinen esimerkki pirkanmaalaisesta teknologiayrityksestä. Aiemmin palkinnon ovat voittaneet Modulight Oy, Optofidelity Oy, Lymed Oy, Hydman Oy, M-Files Oy, Jonelec Oy, Ecosir Oy

