Teräaseiden tai psykoottisten potilaiden määrän kasvua ei havaittavissa Taysissa – kaikkea vasarasta jalka­jouseen on kuitenkin nähty

Taysissa ei tiedetä olleen vuonna 2023 merkittäviä teräaseella tapahtuneita väkivaltatilanteita. Trendiä ei ole nähtävissä myöskään psykiatrisella osastolla. Väkivaltatilanteet ovat kuitenkin pidemmällä aikavälillä lisääntyneet koko terveydenhuollossa.

Taysin psykiatrian toimialueen johtajan Hanna-Mari Alasen mukaan väkivallan lisääntyminen koko terveydenhuollossa on pidemmän ajan kehitys, johon ei ole yhtä selittävää tekijää.

Aamulehti

Teräasein sonnustautuneiden potilaiden määrän tai väkivallan tekojen kasvu eivät ole näkyneet Taysin psykiatrisilla osastoilla, kertoo Pirkanmaan hyvinvointialueen sairaalapalvelujen johtaja Juha Kinnunen. ”Taysissa ei tiedetä olleen vuonna 2023 merkittäviä teräaseella tapahtuneita väkivaltatilanteita. Ei ole sellaisia merkittäviä tapauksia, jotka olisivat nousseet ainakaan omalle pöydälleni asti”, hän kommentoi Aamulehdelle.

Teräaseiden käyttö tai psykoottisten potilaiden määrä ei ole näkynyt myöskään Taysin Acutan päivystyksessä. Ylilääkäri Mikko Franssilan mukaan päivystyksessä korostuvat mielenterveysongelmista lähinnä masennus ja ahdistus. ”Teräaseita voi olla joskus esimerkiksi päihteidenkäyttäjillä, mutta mitään trendiä ei ole nähtävissä.”

Keskustelu potilaiden varustautumisesta teräasein virisi Helsingin Sanomien uutisesta, jonka mukaan esimerkiksi vierailijat ovat kuljettaneet Turun yliopistollisessa keskussairaalassa oleville psykiatrisille potilaille teräaseita.

Franssilan mukaan hoitajia koulutetaan ennakoimaan erilaisia turvallisuusuhkia. ”Perehdytykseen kuuluu, että käymme läpi poistumisteitä sekä paloturvallisuuteen ja muihin turvallisuustilanteisiin liittyviä toimintatapoja.”

Lisäksi hoitajia ohjastetaan muun muassa päällekarkaushälyttimistä ja uhkaavista tilanteista.

Väkivaltatilanteita voi olla vaikea ennakoida

Taysin psykiatrian toimialueen johtajan Hanna-Mari Alasen mukaan väkivaltaisia tilanteita on kuitenkin aina ollut ja niitä on myös olemaan. ”Yritämme tietenkin ennakoida tilanteita parhaamme mukaan. Yleensä tyypilliset väkivaltatilanteet ovat olleet sellaisia, joita on ollut vaikea ennakoida.”

Alasen mukaan psykiatrisella osastolla onkin nähty historian saatossa kaikenlaista aseistusta vasaroista ja puukoista jalkajousiin.

Haastetta työhön tuo myös mielenterveyslain tulkinta. Laki nimittäin kieltää rutiininomaiset tarkastukset. Usein vastakkain ovat potilaan oikeus yksityisyyteen sekä muiden potilaiden ja henkilökunnan turvallisuus. Toimet pitää aina sopeuttaa tilanteen mukaan.

Alanen kertoo väkivaltatilanteiden kuitenkin lisääntyneen viimeisten vuosien aikana koko terveydenhuollossa. Kyseessä ei ole pelkkä psykiatrian ongelma. ”Ilmiöön on tuskin myöskään yhtä selittävää tekijää. Syyt voivat olla esimerkiksi yhteiskunnallisia tai kulttuurisia.”

Koko Suomessa psykiatristen sairaaloiden resurssit ovat nyt käytössä äärimmillään, mikä voi Alasen arvion mukaan selittää nykyistä väkivaltaista oireilua valtakunnan tasolla.