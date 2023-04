Onko tämä kovaa soidinhuutoa pitävä lintu yleistynyt Tampereen keskustan lähiöissä? – näin asiantuntija vastaa

Aamulehden lukijavinkin mukaan fasaanit valvottavat öisin Tampereen Hyhkyn asukkaita. Lukija epäilee lintujen yleistyneen keskustan viereisissä lähiöissä. Asiantuntija vastaa askarruttaviin kysymyksiin lintuilmiöstä.

Aamulehti

”Viime vuoden puolella fasaanien ääntely oli lähes päivittäistä. Avovaimoni sai pahimmillaan nukuttua vain muutaman tunnin yössä. Nyt rääkynä on alkanut jälleen”, kertoo lukija Aamulehdelle.

Fasaanihavaintoja on tehty ainakin Tampereen runsasniittyisellä Hyhkyn alueella. Lukijan mukaan alueelle on rakennettu paljon uutta asutusta, minkä hän arvioi ajavan fasaaneja ahtaalle. ”Ne ääntelevät suoraan pihapiireissä ihmisten ikkunoiden alla. Ääntely voi jatkua aamuvarhaisesta läpi yön.”

Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen suojeluvastaava Jukka Helin vastasi kysymyksiin fasaaneista ja niiden yleisyydestä.

Onko fasaanien määrä Tampereella lisääntynyt viime vuosina, lintutieteellisen yhdistyksen suojeluvastaava Jukka Helin?

”Viime vuosina fasaanien määrä on ennemminkin laskenut. Fasaani vaatii elinympäristökseen joutomaata ja peltoja, joita on rakennettu täyteen tai niille on tehty muita toimenpiteitä. Tämä on kaventanut fasaanien elinpiiriä. Etenkin keskustan alueella fasaaneja on havaittu melko vähän. Erillisiä, suurempia fasaanikeskittymiä voi kuitenkin esiintyä linnuille suotuisilla alueilla, kuten Iidesjärven ympäristössä. Hyhkyn alueella tarkkoja fasaanilaskentoja ei ole tehty. On tietenkin mahdollista, että siellä kanta on voinut lisääntyä.”

Voidaanko fasaanien häiritsevälle ääntelylle tehdä jotain?

”Yleensä fasaanien ääntely sijoittuu kevään soidinmenoihin, mutta satunnaista ääntelyä voi olla ympäri vuoden. Kannan vähentäminen on hankalaa, eikä oikeastaan kannattavaa. Fasaanien siirtäminen ei ole laillista, joten ainoa keino puuttua asiaan on pesintöihin vaikuttamalla. Tämä vaatisi poikkeuslupaa riistakeskukselta, mutta pelkän ääntelyn vuoksi sitä ei voida myöntää.”

”Valitettavasti tällaisissa tapauksissa pitää usein vain sopeutua lintujen kanssa elämiseen. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että tilanne ratkeaa lopulta fasaanikannan kääntyessä laskuun tiiviin asuinkaavoituksen vuoksi. Fasaani ei menesty omakotitalojen tai rivitalojen pihassa pitkään.”