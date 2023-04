Valkeakoskelainen hotelli laski vesille uuden saunalautan – se on yksi sisätiloiltaan Suomen suurimmista

Yksi sisätiloiltaan Suomen suurimmista saunalautoista valmistui Valkeakoskella talven aikana. Reippaasta itätuulesta huolimatta neitsytajo sujui hyvin, ja sitten lautta ankkuroitiin kirkonrannan vierasvenelaituriin.

Valkeakoskelainen hotelliyrittäjä Tomi Kuparinen kyseli joskus, saisiko hotelli Waltikan rantaan rakentaa rantasaunan. Kaava ei sellaista salli, mutta pulma ratkesi saunalautalla.

Talven aikana hotellia vastapäätä valmistunut lautta nostettiin rakennuspaikaltaan jättinosturilla ja kuljetettiin erikoiskuljetuksen luvin torin saunan edustalle, jossa lautta laskettiin varovaisesti vesille.

Saunalautta painaa varusteltuna noin 16 000–17 000 kiloa. Se on pituudeltaan 12,5 metriä ja leveydeltään 5,5 metriä, ja enimmillään noin 5 metriä korkea.

Tomi Kuparinen kertoo, että lautan nimeksi tulee m/s Waltikka.

”Sitä voi käyttää rantasaunana tai lähteä sillä järvelle. Varauksiakin on tullut jo ihan kivasti, kuten uskoimmekin – Tampereella saunalautat ovat jo iso juttu.”

Tulevaisuudessa nykyisen kirkonrannan vierasvenelaiturin ja Waltikan välille rakennetaan uusi satama.

”Luvitus on pitkä prosessi. Ennen kuin päästään satamaa rakentamaan, ruopataan rantaa. Jäät ovat näköjään tuosta juuri lähteneet, joten ehkä ruopata vielä tänä keväänä ehditään. Toukokuussa sitä ei enää saa tehdä. Jo viime kesänä poistettiin kiviä ja vanhat proomut.”

Yrittäjä Tomi Kuparinen hotelli Waltikasta iloitsi perjantaiaamuna siitä, että saunalauttaprojekti oli edennyt vesillelaskuvaiheeseen.

Ylöjärveläisen rakennusliikkeen Koivusalon rakentamassa lautassa on alakerrassa kokous- ja oleskelutila, keittiö, wc, suihku ja pukuhuone. Lautalla on myös yöpymismahdollisuus. Ylhäällä on sauna. Sinne tulevat myös palju, grilli ja ruokailuryhmä. Saunalautta on rakennettu talvilämpimäksi.

”Se on tarkoitettu myös avantouintikäyttöön.”

Kun siis lautta kerran on saatu järveen, se pysyy siellä ympäri vuoden.

Vesillelaskupaikalla Valkeakoskella oli perjantaiaamuna harvinainen näky: uusi ja suuri saunalautta. Nosturikalusto oli myös järeä.

Kuparinen arvelee, että tärkeäksi saunalautan asiakasryhmäksi tulevat yritykset tilaisuuksineen ja myös esimerkiksi hallituksen kokouksineen.

”Paikka on visionäärinen vaikka miettiä yrityksen strategiaa.”

Lautan on toivottu kulkevan 60 hevosvoiman moottorilla, mutta 90 hevosvoiman moottori on myös heti alkuun hankittuna. Sähköistys on järjestetty rannassa ladattavalla akustolla. Avuksi tulee aurinkokennoja. Osa lautan toiminnoista hoituu kaasuteknologialla.