Kuvat: Eristetehtaalla syttyi tulipalo Sastamalassa – palo saatu rajattua, ei henkilövahinkoja

Eristevalmistajan tehtaalla Sastamalassa syttyi tulipalo torstaina aamulla. Työntekijät on evakuoitu.

Aamulehti

Sastamalassa sammutetaan rakennuspaloa torstaina aamupäivällä. Pirkanmaan pelastuslaitos sai hälytyksen suuresta rakennuspalosta Toravantielle noin kello 9.30.

Palon sammutustyöt ovat käynnissä. Pelastuslaitoksen mukaan paikalla palaa styrox-paaleja, työkoneita ja kattorakenteita. Ilmoituksen mukaan paikalle on lähtenyt 23 pelastuslaitoksen yksikköä.

Palo syttyi eristevalmistaja Jackon Finland oy:n tehtaalla. Pelastuslaitoksen mukaan onnettomuus ei ole aiheuttanut henkilövahinkoja.

Noin varttia vaille yhdentoista aikaan pelastuslaitos kertoi, että palo on saatu rajattua ja sen rakennuksen rakenteita tutkitaan. Palosta syntyy savunhajua, mutta pelastuslaitoksen mukaan alueen väestön ei ole kuitenkaan syytä suojautua sen vuoksi.

”Mikäli palon alkuvaiheessa lähistöllä on ollut henkilöitä, jotka ovat saaneet mahdollisia oireita, yhteyttä voi ottaa päivystysapuun numeroon 116117”, pelastuslaitos kirjoittaa tiedotteessaan.

Palopaikalle lähti lukuisia pelastuslaitoksen yksiköitä.

Tehtaan kattorakenteet syttyivät tuleen.

Palopaikan tilanne oli rauhallinen torstaiaamuna.

Henkilökunta rauhallisin mielin

Noin varttia vaille kymmenen aikaan yhtiön toimitusjohtaja Veli Ollila kertoi, ettei henkilökunnalla ole tällä tarkkaa kuvaa siitä, mitä on tapahtunut ja mikä palaa.

Tehtaan ja konttorin väki on evakuoitu. Ollilan mukaan henkilökunta on rauhallisin mielin. ”Toivotaan, että pääsemme vähällä. Optimisti sanoisi, että palo on jo laantumaan päin”, hän kertoi.

Ollilan mukaan tulipalo huomattiin tehtaan tuotannon puolelta. ”Tilanne on rauhallinen ja odotellaan lisätietoa.”

