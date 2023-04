Sastamalassa on palanut kaksi vanhaa latoa parin kuukauden sisään – Onko tapauksilla yhteyttä? Näin poliisi vastaa

Sastamalan pitkäperjantain latopalon tutkinta on edennyt. Myös Häijään helmikuisen latopalon syttymissyystä on saatu selvyyttä.

Sastamalassa on tuhoutunut alkuvuonna kaksi latoa tulipaloissa.

Sastamalassa on palanut verrattain lyhyen ajan sisään maan tasalle kaksi vanhaa latoa.

Ensimmäinen tulipalo sattui helmikuun alussa Häijäässä, kun ABC-liikenneaseman viereinen lato syttyi palamaan. Palon syttymissyy jäi tuoreeltaan epäselväksi. Pirkanmaan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari totesi tuolloin ”jotain erikoisempaa sattuneen”.

Kaksi kuukautta tämän jälkeen pitkänäperjantaina tuhoutui lato Vammalassa, Sastamalantien varrella Vaunusuon lähellä. Pelastuslaitos sanoi heti, että tulipalo oli sytytetty tahallaan. Myös epäilty tekijä jäi kiinni välittömästi paikan päältä.

Ajallisesti kumpikin palo syttyi valoisaan aikaan iltapäivällä: Häijään palo iltapäivällä puoli viideltä ja Sastamalantien palo kolmelta.

Kukaan ei loukkaantunut

Sisä-Suomen poliisin mukaan latopaloilla ei ole kuitenkaan yhteyttä keskenään. Rikoskomisario Antti Leppilahti kertoo, että Häijään latopalon osalta poliisi on tehnyt palonsyyntutkintaa eikä ole saanut vahvistusta teon tahallisuudesta.

”Sen sijaan on varsin todennäköistä, että palo sai alkunsa ladon päädyssä sijainneiden sähkölaitteiden vikaantumisesta”, Leppilahti toteaa.

Pitkäperjantain 7. huhtikuuta latopalon tutkintakin on edennyt. Poliisi on saanut vahvistuksen siitä, että lato sytytettiin tahallaan palamaan. ”Epäilty sytyttäjä on myöntänyt sytyttäneensä ladon. Hän jäi sytyttämisen jälkeen palopaikalle nimenomaisesti odottamaan poliisin paikalle saapumista.”

Poliisi tutkii tuoreinta latopaloa törkeänä vahingontekona.

Kummassakaan latopalossa ei loukkaantunut kukaan. Tiettävästi Sastamalantien ladossa oli palohetkellä yksi peräkärry ja muutama rengas.