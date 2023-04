Pirhan palkoissa edelleen virheitä – Nyt puutteita pelastustoimen palkanlisissä: ”Kyllä niitä satoja on”

Palkanmaksupäivä on perjantaina 14. huhtikuuta, mihin mennessä virheitä pyritään korjaamaan. Maaliskuussa työntekijät saivat vahingossa tuplalisiä, joita on jouduttu perimään takaisin.

Pirkanmaan hyvinvointialueen (Pirha) palkanmaksun ongelmat jatkuvat. Etenkin pelastustoimen työntekijöiden palkanlisissä on nyt havaittu virheitä.

”Palkkalaskelmat tulivat pankkeihin viime viikon torstaina, minkä jälkeen henkilöstö on niitä tarkistanut. Niissä on silloin ilmennyt lisien maksatuksen puutteita, joita on nyt selvitelty”, kertoo Pirhan henkilöstöjohtaja Taina Niiranen.

Palkanmaksupäivä on perjantaina 14. huhtikuuta, mihin mennessä mahdollisimman suuri osa puuttuvista lisistä pyritään paikkaamaan. ”Meillä on vielä perjantaina aamupäiväkin aikaa niitä korjata. Teemme kaikkemme, jotta saamme palkat oikein maksuun.”

Syyt moninaiset

Niirasen mukaan havaitut puutteet koskevat pelastustoimen työntekijöitä, jotka saavat erilaisia vuorolisiä ilta-, yö- ja viikonlopputöiden vuoksi. ”Ihan tarkkaa virheiden määrää en tiedä, mutta kyllä niitä satoja on. Lisien maksussa on ollut jonkin verran haasteita muuallakin kuin pelastuslaitoksella, mutta ei näin mittavassa määrin. Suurimmat ongelmat ovat nyt siellä.”

Virheiden syyt ovat Niirasen mukaan moninaiset. ”On tullut inhimillisiä virheitä ja järjestelmässä on bugeja (ohjelmointivirheitä).”

Pirhassa on koko kevään ajan ollut toiminnassa niin sanottu palkkanyrkki, jonka tehtävänä on ratkoa palkanmaksun ongelmia. Nyrkissä ovat edustettuna kaikki palkanmaksun toimijat: Pirha, Monetra, CGI, Istek ja Pirhan ict-palvelut. Ryhmän puheenjohtajana toimii muutosjohtaja Jukka Alasentie.

”Keskiviikon aikana on tehty vielä lisäselvityksiä ja kaikki voitava tehdään, jotta virheet pystytään korjaamaan”, Niiranen vakuuttaa.

Tuplalisät perintään

Pelastustoimen lisien maksussa oli ongelmia myös maaliskuussa. Lisiä oli laitettu maksuun kaksinkertaisena ja niitä jouduttiin perimään takaisin. Niirasen mukaan yksittäisen työntekijän kohdalla liikaa maksetut summat ovat enimmillään olleet tuhannen euron luokkaa. ”Takaisinmaksuun on voinut pyytää myös maksusuunnitelmaa, jolloin kaikkea ei peritä kerralla pois.”

Hyvinvointialueen noin 16 000 vakituisen työntekijän tehtäväkohtaiset palkat ja tietyt lisät maksetaan aina kuun puolivälissä. Määräaikaisten työntekijöiden palkkapäivä on kuukauden lopussa. Heitä on noin 3 000.

E-passille rahaa

Pirkanmaan hyvinvointialueen työntekijöillä on käytettävissään liikunta- , kulttuuri- ja työmatkaetuna 200 euroa vuodessa. Raha ladataan E-passille kahdessa erässä.

Niirasen mukaan edun ensimmäinen erä sata euroa ladattiin E-passeihin huhtikuun alussa, ja toinen satanen tulee heinäkuun alussa. Määräaikaiset työntekijät saavat etua työsuhteen pituuden mukaan.

Edun voi käyttää liikuntaharrastuksiin, kulttuurista nauttimiseen tai työmatkoihin. ”Sillä voi ostaa myös hierontaa ja vastaavia terveydenhuollon palveluita.”