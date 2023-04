Jykevä linna keskellä kaupunkia keräsi kannattajavyöryn Pirkanmaan kaunein kirkko -äänestyksessä – näin Aamulehden lukijat äänestivät

Sofia Magdalenan kirkossa on Kangasalan urkutehtaan 28-äänikertaiset urut vuodelta 1968 ja toiset 6-äänikertaiset urut vuodelta 1969. Alttaritaulu on Bernhard Reinholdin maalaama. Kristuksen kirkastuminen -alttaritaulu on ostettu Pariisista 1800-luvulla.