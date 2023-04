Kuvat: Vain hautakivien yläreunat pilkistävät likaisen lumen alta – Joni Rosvall pöyristyi, kun näki, miten Vatialan hautausmaalla on aurattu

Likaiseen lumeen peittyneitä hautoja on useampi kymmenen.

Aamulehti

Huolimaton lumien auraus Vatialan hautausmaalla Kangasalla kiinnitti Joni Rosvallin huomion pääsiäisenä. Hän oli menossa viemään äitinsä haudalle kynttilää ja kukkia sunnuntaina illalla kello kuuden aikaan.

Rosvall julkaisi Puskaradio Kangasala -sivustolla Facebookissa paljon puhuvia kuvia. Kuvissa näkyy, kuinka lumet on aurattu hautojen välistä suoraan hautojen päälle. Lumen mukana on lentänyt runsaasti maata, joka on sotkenut kivet.

Lyhtyjä on rikki ja kaatuneina.

”Saattoi päästä jokin ärräpää, vaikka se ei kauhean soveliasta hautausmaalla olisi. Jos olisi äidin haudalle käynyt näin, tiistaina olisi lähtenyt hautausmaan kunnossapidosta vastaavalle tulikivenkatkuinen puhelu”, Rosvall sanoo Aamulehdelle maanantaina.

Osa hautakivistä oli kokonaan lumen ja maan peitossa.

Aamulehti kävi paikan päällä katsomassa tilannetta maanantaina. Likaiseen lumeen peittyneitä hautoja oli useampi kymmenen saman rivin varrella.

Rosvall sanoo, ettei puhdas lumivalli hautojen reunalla olisi ollut ongelma. Peittyväthän haudat lumeen muutenkin lumisateiden aikana.

”Oli pöyristyttävää, että niin kovalla voimalla aurataan, että lyhdyt hajoavat ja kivien päällystät ovat mullassa.”

Rosvall sanoo, ettei ole koskaan aiemmin nähnyt vastaavaa. Hän halusi tuoda asian julkisuuteen niiden vuoksi, joiden läheisen haudalla on tapahtunut vahinkoa.

Ongelma ei koskenut koko hautausmaata. Suurinta osaa hautojen välisistä käytävistä ei ollut aurattu, mutta tämä käytävä oli. Yksi käytävän varrella oleva hautapaikka näytti siltä, että siihen on tulossa hautaus pian.

Vatialan hautausmaa sijaitsee Kangasalla, mutta hautausmaan hoidosta vastaa Tampereen seurakuntayhtymä. Aamulehti ei tavoittanut seurakuntapuutarhuria, hautaustoimenpäällikköä eikä seurakunnan viestintää kommentoimaan maanantai-iltaan mennessä.

Lumet oli aurattu käytävältä vieressä sijaitsevien hautojen päälle.