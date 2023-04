Näin Finnairin päätös lopettaa lennot Tampereelta vaikuttaa pirkanmaalaisiin yrityksiin

Lentoliikenne Tampereelta on ollut tärkeä pirkanmaalaisille yrityksille.

Finnair tiedotti keskiviikkona lopettavansa Tampereelta ja Turusta lähtevät lennot toukokuun alusta alkaen. Tampereen kauppakamarin johtaja Markus Sjölund sanoo päätöksen olevan käsittämätön.

”Pirkanmaa on Suomen kolmanneksi suurin vientimaakunta ja meillä on keskimääräistä enemmän vientiyrityksiä ja kansainvälisiä yrityksiä. Pirkanmaalla on suhteellisen iso joukko yrityksiä, joiden tuotannosta yli 90 prosenttia menee vientiin sekä paljon kansainvälisiä yrityksiä, joiden henkilökunta matkustaa”, Sjölund kertoo.

Tampereen kauppakamari teetti kaksi vuotta sitten kyselyn jäsenyrityksilleen, joilla on kansainvälistä vientiä ja tuontia. Kyselyyn vastasi 279 yritystä.

80 prosenttia yrityksistä kertoi niillä olevan kansainvälisiä asiakkaita, vieraita tai osallistujia. Vastaajayrityksillä on kauppakamarin tekemän arvion mukaan 50 000-60 000 ulkomaanmatkaa vuosittain. Näistä jopa noin 47 prosenttia matkoista on alkanut tai päättynyt Tampere–Pirkkalaan.

Kyselyyn vastanneista yrityksistä 67,5 prosenttia vastasi yritykselle olevan tärkeää, että Tampere–Pirkkalasta pääsee Helsingistä lähteviin jatkolentoihin, ja 70 prosenttia vastanneista sanoi, että yrityksestä lennettäisiin useammin, jos Tampere–Pirkkalasta kulkisi enemmän yhteyksiä.

”Ihmetyttää, miten tämä puoli nähdään, että maakunnissa sijaitsevat vientiyritykset saavuttavat kansainväliset markkinat. On tainnut unohtua, että tuotannollinen Suomi on muualla kuin Helsinki-Vantaan lähiympäristössä”, Sjölund sanoo.

Lennot korvataan omalla autolla

Finnair on perustellut lentojen lopettamista sekä täyttöasteella että hiilidioksidipäästöjen vähentämisellä.

Yli 60 prosenttia kauppakamarin kyselyyn vastanneista yrityksistä sanoi, että lentovaihtoehdon jäädessä pois, matka Tampereelta Helsinkiin kuljetaan todennäköisemmin omalla autolla. Samoilla linjoilla on myös Avant Tecnon toimitusjohtaja Jani Käkelä.

Käkelä kertoo, että Avant Tecno tekee kuukausittain 10–15 lentomatkaa Tampereelta ja 90 prosenttia yrityksen liiketoiminnasta perustuu vientiin.

”Viennistä eletään. Ei tämä lentomatkailua tietenkään kokonaan katkaise, mutta vaivaahan tästä tulee työntekijöille, jotka asuvat kauempana ja matkustavat usein. Tilanne tuntuu aika epäreilulta hyppyyttämiseltä erityisesti niiden työntekijöiden kannalta, jotka eivät asu Tampereella”, Käkelä sanoo.

Finnairin ilmoitus lentojen lopettamisesta on vielä tuore, mutta Käkelä sanoo, että asiasta keskustellaan henkilöstön kanssa pääsiäisen jälkeen.

”Eihän tuo hyvä päätös ole meidän kannalta, mutta pyrimme minimoimaan työntekijöille aiheutuvaa vaivaa. Onneksi AirBaltic meni vähän vastavirtaan ja lentää Tampereelta, mutta toivomme, että Finnair palauttaa lennot.”