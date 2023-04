Kotihoidontuen kuntalisäpilotti käyntiin Lempäälässä: kunta tarjoaa 400 euron lisärahaa kuussa

Mikä? Kotihoidontuen kuntalisäpilotti

Pilotti toteutetaan 10 kuukauden määräaikaisena kokeiluna (1.8.2023 – 31.5.2024) 0-5 -vuotiaiden lasten perheille.

Pilottiin ilmoittautui määräaikaan mennessä 204 perhettä. Näissä perheissä on yhteensä 303 lasta, joista alle 3-vuotiaita on 75 prosenttia eli 228 lasta. Lapsista 55 on 3–4 -vuotiaita ja 5-vuotiaita on 20.

Ilmoittautuneista perheistä 70 prosenttia on ilmoittanut sitoutuvansa koko ajaksi eli 10 kuukaudeksi pilottiin.

Laskennallisesti pilottiin ilmoitettujen lasten määrä tarkoittaa 475 kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa.

Pilottiin osallistuville perheille tarjottavan kotihoidontuen kuntalisän suuruus on 400 euroa kuukaudessa ensimmäisestä lapsesta. Mikäli lapsella on alle 5-vuotiaita sisaruksia, tulee heidät hoitaa myös kotona. Heistä maksetaan lisäksi 100 euroa kuukaudessa per lapsi. Lisäksi perhe saa hakemuksesta kotihoidon-tukea, jota haetaan Kelasta.

Lähde: Lempäälän kunta.