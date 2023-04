Näin Anna-Kaisa Ikonen kommentoi ministeri­veikkailuja ja pormestarin vaihdosta – on tiiviisti mukana hallitus­tunnusteluissa

Aamulehden haastattelussa tuore kansanedustaja avaa näkemyksiään hallitusneuvotteluista ja omasta roolistaan niissä. Tampereen pormestarin paikalta eduskuntaan siirtyvä Ikonen vakuuttaa, että vallanvaihto hoidetaan hallitusti.

Kokoomuksen Anna-Kaisa Ikosella on edessään paluu eduskuntaan. Ikonen on nykyisellään toiminut Tampereen pormestarina. Hänen mukaansa ei silti ole pelkoa, että Tampere jäisi tuuliajolle.

Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen oli kokoomuksen Pirkanmaan ääniharava 11 428 äänellään ja teki näin komean paluun eduskuntaan. Koko maassa Ikosen äänisaalis oli puolueensa neljänneksi suurin, joten hän on vahva ehdokas myös ministeriveikkailuissa.

Tuore kansanedustaja Ikonen oli heti maanantaiaamuna Aamulehden haastateltavana vaalistudion suorassa lähetyksessä. Hän luonnehti sunnuntain vaali-iltaa trillerimäisen jännittäväksi ja tunnelmaa kuplivaksi. Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orvon kanssa Ikonen kertoi vasta ehtineensä iloita vaalituloksesta. ”Meillä on maanantaina puoluejohdon kokous, jossa käymme asioita tarkemmin läpi. Tästä alkaa nyt sitten varsinainen työ, kun mennään hallitustunnustelua kohti.”

Selvät pelisäännöt

Sunnuntaina alkuillasta kolme suurinta puoluetta kamppailivat vaalivoitosta aivan rinta rinnan. Ikosen mukaan tilannetta selkiytti, kun kokoomus veti loppusuoralla kaulaa perussuomalaisiin ja demareihin. Kansanedustajia puolue sai kymmenen lisää, eli määrä nousee 48:aan. ”Pelisäännöt ovat selkeät, vaikka tilanne olisi hyvin tasainen. Puolue, joka saa eniten paikkoja eduskuntaan, lähtee vetämään hallitustunnusteluja. Ei se niistä silti helppoja tee.”

Hallitustunnustelut lähtevät liikkeelle jo ensi viikolla Petteri Orvon johdolla. ”Varmasti jokainen puolue on tehnyt omaa valmisteluaan hallitusohjelmatavoitteisiin liittyen. Tänä aamuna on jo ehtinyt tulla paljon lobbausviestejä. Ensi viikolla eduskuntaryhmät järjestäytyvät ja tunnustelija nimetään virallisesti. Sen jälkeen hän lähettää kysymykset ryhmille.”

Talous kuntoon

Ikosen mukaan ennakkoarvio on, että viralliset hallitusohjelmaneuvottelut pääsevät alkamaan vasta huhtikuun loppupuolella. Hallitusohjelmaan täytyy Ikosen mukaan sopia tietyt keskeiset tavoitteet, joita lähdetään viemään läpi. ”Talous on varmasti yksi näistä isoista asioista. Ihmiset ovat kaivanneet suunnan muutosta ja vastuullisuutta.”

Ikonen lisää, että talous sinänsä ei ole itseisarvo, vaan hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden turvaaminen. ”Siinä kehityksessä, mikä nyt on nähty, on riskinsä. Sen takia meidän pitää pystyä tekemään isompi korjausliike.” Hän ei lähde ennakoimaan puolueiden kynnyskysymyksiä hallitusneuvotteluihin. ”Se riippuu hallituskokoonpanosta ja siitä, minkälainen luottamus lähtee syntymään eri ryhmien välillä.”

Luottamus tärkeintä

Ikosen mielestä kynnyskysymyksiäkin tärkeämpää on keskinäisen luottamuksen löytyminen hallituskumppaneiden välille. ”Näimme jo viime hallituskaudella, miten kriisit muuttivat hallitusohjelmassa sovitun agendan. Luottamuksen pohjalta pystytään tarvittaessa nopeasti tarttumaan myös mahdollisiin uusiin kriiseihin.”

Ikonen sanoo olevansa optimisti sen suhteen, että yhteinen sävel löytyy, vaikka vaalipaneeleissa keskustelu oli välillä hyvinkin kärkevää ja rintamalinjat jyrkkiä. ”Vaalit ovat vaalit, mutta tästä viikosta eteenpäin lähdetään hakemaan yhteistä nimittäjää ja yhteistä Suomen suuntaa. Tietysti puolueet pyrkivät pitämään kiinni myös lupauksista, joita on annettu. Haluan uskoa, että luottamus on rakennettavissa, mutta siinä meillä on tekemistä.”

Omaa rooliaan tulevassa hallituksessa ministerisuosikki ei lähde spekuloimaan. ”Ensin lähdetään käymään hallitustunnusteluja. Kuulun kokoomuksen puoluejohtoon, joka pitää asiaa tiiviisti käsissään ja tulen olemaan näissä neuvotteluissa mukana.”

Tampere pärjää

Tampereen johdossa kävi melkoinen puhuri Arkadianmäen suuntaan, kun pormestari Ikonen, konsernijaoston puheenjohtaja Lauri Lyly (sd.) ja apulaispormestari Aleksi Jäntti (kok.) siirtyvät kaikki kansanedustajiksi.

Ikosen mukaan ei silti ole pelkoa, että Tampere jäisi tuuliajolle. ”Tampereella on hirveän hyvä yhteistyö puolueiden kesken. Esimerkiksi pormestariohjelma ja kaupunkistrategia on tehty yhdessä ja niitä viedään yhdessä eteenpäin. Ei maailma yksittäisten ihmisten myötä myllerry. Me kaikki kolme jatkamme kuitenkin kaupunginvaltuutettuina ja koko kaupungin virkaorganisaatio pysyy ennallaan.”

Pormestarin tehtävien siirto tapahtuu Ikosen mukaan hallitusti. ”Hoidan kyllä välttämättömät asiat siihen asti, että saadaan seuraaja valittua. Se aiheuttaa toki ketjureaktion muissakin paikoissa. Varmasti myös pormestariohjelmaan tulee välitarkastelu. Tehtävien vaihtoon on mietitty hallittu prosessi ja käytössä on myös varamiehitys.”

Selvää on, että Ikosen kalenteri tulee olemaan varsin täysi. Maanantaina tuoreen kansanedustajan ohjelmassa oli kokoomuksen puoluejohdon kokouksen lisäksi myös Tampereen kaupunginhallitus ja illalla aluevaltuusto.