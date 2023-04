Eduskuntaan palaava Oras Tynkkynen haluaa tehdä vihreistä vahvan talouskysymyksissä

Pirkanmaan vaalipiirin edustaja Oras Tynkkynen (vihr.) on palaamassa eduskuntaan kahdeksan vuoden tauon jälkeen. Hänen mukaansa vihreillä on vaalituloksen jälkeen itsetutkiskelun paikka.

Pirkanmaan vaalipiirin edustaja Oras Tynkkynen (vihr.) palaa eduskuntaan kahdeksan vuoden tauon jälkeen. Tynkkynen jäi eduskunnan ulkopuolelle vuonna 2015. Vuoden 2019 vaaleissa hän ylsi varasijalle. ”Tunnelmat ovat hyvin kaksijakoiset. Olen hyvin iloinen ja otettu omasta äänimäärästäni. Olen kuitenkin surullinen vihreiden heikosta tuloksesta. Se vaatii erityisestä itsetutkiskelua.”

Alun ennakkoäänien perusteella näytti, että vihreät saisi eduskuntaan kaksi edustajapaikkaa. Ääntenlaskun edetessä paikka siirtyi kuitenkin perussuomalaisille. Tynkkysen mukaan tilanne on tuttu viime eduskuntavaaleista. ”Olimme vähän vastaavassa tilanteessa. Tämä kertoo siitä, että hyvin pienilläkin äänieroilla voidaan vaikuttaa, kuka päätyy eduskuntaan.”

Kaikkia vihreiden huonon tuloksen syitä on kuitenkin vaikea arvioida etenkään tässä vaiheessa. Yleensä tekijöitä on hänen mukaansa useita, mutta yksi selkeä trendi vaaleissa on ollut taktinen äänestäminen. Tynkkysen mukaan äänestäjien siirtyminen sdp:n leiriin on saattanut vaikuttaa tuloksiin.

Vihreistä uskottava puolue taloudessa

Vihreiden tulisi Tynkkysen mielestään lisätä uskottavuuttaan politiikan muilla osa-alueilla ilmastokysymysten lisäksi. ”Näiden vaalien aikana etenkin talous on hallinnut paljon keskusteluja. Silloin on hyvä kysyä, minkä takia vihreät eivät ole olleet keskeisemmässä roolissa talouskeskustelussa? Tässä on vihreille kyllä kotitehtävien paikkaa.”

Tynkkynen haluaa omalla toiminnallaan edistää etenkin kestävyysratkaisuja, joiden puolesta hän on toiminut jo yli 25 vuoden ajan. Kestävyysratkaisuja ovat muun muassa ilmastokriisin, luontokadon ja luonnonvarojen ylikulutuksen ratkaiseminen. ”Se on vihreä lanka, joka on kulkenut koko poliittisen työurani lävitse. Sillä tiellä aion varmasti jatkaa.”

Lisäksi hän haluaa pitää talousteemoja pinnalla.