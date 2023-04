Iiris Suomela putoamassa eduskunnasta – ”Totta kai se kylmää, että vaalituloksemme on heikentynyt näin paljon edellisestä”

Iiris Suomela (vihr.) arvioi äänestäjien siirtyneen sdp:n leiriin, jotta porvarihallitukselta vältyttäisiin.

Vihreiden kansanedustaja Iiris Suomela on putoamassa eduskunnasta. Jutun kirjoitushetkellä, kun 92,1 prosenttia äänistä oli laskettu, Suomela oli saanut 2 503 ääntä. Pirkanmaan vaalipiiristä vihreiden listoilta Pirkanmaalta eduskuntaan oli nousemassa konkaripoliitikko Oras Tynkkynen (5 244 ääntä).

Suomela vieraili sunnuntai-iltana Aamulehden vaalistudiossa. ”Kyllä tässä näkyy, että äänestäjämme ovat voimakkaasti kannattaneet Marinin hallitusta ja varmasti toivoneet sille jatkoa. Isoimpana uhkana tälle linjalle on ehkäpä nähty, että kokoomus tai perussuomalaiset nousisi suurimmaksi puolueeksi, ja sitten on mahdollisesti siirrytty äänestämään sdp:tä, jotta vältyttäisiin perusporvarihallitukselta”, Suomela kommentoi vihreiden tulosta. Hän totesi myös, että vihreiden on mietittävä, miten puolue voi onnistua jatkossa paremmin.

Suomela sanoi ajatustensa olevan ennen kaikkea kokonaisuudessa oman tuloksensa sijaan. ”Kun on lähtenyt politiikkaan puolustamaan ilmastoa, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa, niin totta kai se kylmää, että vaalituloksemme on heikentynyt näin paljon edellisestä.” Hän kertoi toivovansa tulevan hallituksen pitävän kiinni ilmastotavoitteista hallituksen kokoonpanosta riippumatta.

Suomela kertoi olevansa huolissaan erityisesti siitä, että ”leikkauslinja” olisi voittamassa. ”Olen huolissani siitä, mitä suomalaiselle hyvinvointivaltiolle tapahtuu, jos kokoomus nousee pääministeripuolueeksi. Erityisen huolissani olen siitä, jos kokoomus lähtee perussuomalaisten kanssa muodostamaan hallitusta.” Suomela sanoi, että perussuomalaiset haluaa lykätä Suomen ilmastotavoitteita ja vähentää luonnonsuojelun rahoitusta.

Hän totesi, että monissa vaalikeskusteluissa, kuten Aamulehden vaalitenteissä, ei kysytty ilmastosta tai luonnosta. Suomelan mukaan ilmastoteemoja olisi ollut tarpeen nostaa enemmän keskusteluun, mutta hän sanoi vihreiden kantavan osaltaan vastuuta tästä. ”Puolueena, joka on näiden arvojen kannalla, olisi ollut meidän tehtävämme onnistua tässä myös paremmin.”

Vihreiden mahdollisesta oppositiopaikasta kysyttäessä Suomela sanoi, että oppositiopuolueiden kanssa on tehty paljonkin yhteistyötä. Hän ei kuitenkaan sulkenut ovea mahdolliselle hallituspaikalle. Omista tulevaisuudensuunnitelmistaan hän totesi päällimmäisenä ajatuksissa olevan uuden ja nykyisen eduskuntaryhmän tapaamisen ensi viikolla.