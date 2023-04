Vasemmistoliiton kannattajat jännittivät mahdollista lisäpaikkaa vaalivalvojaisissa Tampereella – ”Tiesimme, että tämä on hankala vaalipiiri”

Suurta yllätystä ei vasemmistoliiton kannatuksessa nähty, mutta toivo puolueen toisesta eduskuntapaikasta Pirkanmaalta oli vielä vaali-iltana elossa.

Aamulehti

Vasemmistoliiton vaalimenestystä jännitettiin vaali-iltana täyteen ahdetussa ravintola Kummassa Tampereella.

”Tovereille on tilaa”, kuului tilaisuuden avajaispuheessa hieman ennen kuin ennakkoäänet julkistettiin kahdeksalta.

Riemunkiljahduksia ei ennakkoäänten tulosten saavuttua kannattajien keskuudesta kuitenkaan kuulunut. Ehdokkaiden puheissa oli vielä toivoa vasemmistoliiton toisesta paikasta Pirkanmaalle, mutta lievää pettymystä oli elekielessä havaittavissa.

Pirkanmaan vaalipiiri sai tulevalle eduskuntakaudelle yhden lisäpaikan, jonka povattiin ennen vaaleja menevän mahdollisesti vasemmistoliitolle.

Ennakkoäänten jälkeen näytti kuitenkin siltä, että vasemmistoliiton on tyydyttävä jälleen yhteen paikkaan. Läpi oli menossa vain istuva kansanedustaja Anna Kontula.

Ennen vaaleja teemaksi on aiemmista vaaleista poiketen noussut niin kutsuttu taktinen äänestäminen.

Sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Sanna Marin julisti ennen vaaleja, että nimenomaan sdp:tä äänestämällä torjutaan parhaiten mahdollinen kokoomuksen ja perussuomalaisten porvarihallitus.

Etenkin vasemmistoliiton ja vihreiden äänien pelättiin menevän sosiaalidemokraateille.

Vaalivalvojaisissa vaali-iltaa seuranneen puolueen ehdokkaan Liban Sheikhin mukaan vasemmiston äänestäjäkunta on kuitenkin uskollista.

”Tämä on ollut aivan selkeästi sosiaalidemokraattien vaalitaktiikka. Vaalitaktikointi on kuitenkin aika haastava taiteenlaji. Vasemmistoliitossa olemme sanoneet, että sitä puoluetta kannattaa äänestää, minkä arvot puhuttelevat eniten.”

Enemmän mahdollinen taktikointi on kuitenkin näkynyt vihreiden vaalituloksessa, hän arvioi.

Tamperelaisen Liban Sheikhin vaaliteemoja olivat reilu talous, hyvinvointipalvelujen ylösajo, ympäristöteot sekä antirastistinen ja feministinen politiikka.

Demareiden suosio miellyttää

Omaan tulokseensa Sheikh kertoo olevansa suhteellisen tyytyväinen. Ääniä oli jo ennakkoäänissä enemmän kuin viime vaaleissa yhteensä.

”Meillä on ollut mahtavan moninainen lista. Meillä on useampi ensikertalainen, ja esimerkiksi Lauri Lindén on saanut hyvän äänisaaliin. Myös vasemmisto-opiskelijoiden puheenjohtaja Selmi Holopainen on Pirkanmaalta ehdolla.”

Vaalien tulos näytti ainakin vielä illalla vasemmiston näkökulmasta toiveikkaalta. Kokoomus, perussuomalaiset ja sdp lähtivät vaaleihin mielipidemittausten mukaan lähellä toisiaan, mutta demarit näyttivät ainakin petraavan kannatustaan gallupeista.

Ennakkoäänissä sdp oli kokoomuksen kanssa liki rinta rinnan.

”Demarit saattaa olla jopa suurin, mikä on aika suuri yllätys.”

Suurimman puolueen paikassa on illan mittaan kuitenkin vahvasti kiinni kokoomus.

Vasemmistoliiton ehdokas Minna Minkkinen suhtautui puolueensa tulokseen ennakkoäänten ratkettua maltillisen neutraalisti.

Sote-palvelut ja ilmastokriisi puhuttivat

Yksi vasemmistoliiton kärkinimistä Pirkanmaalla on niin ikään tamperelainen Minna Minkkinen.

”Tiesimme, että tämä on hankala vaalipiiri nostaa vasemmistoliiton kannatusta. Teimme todella kovaa töitä toisen paikan eteen”, hän toteaa ennakkoäänten jälkeen.

Vaalikentillä ihmisiä huolestuttivat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä riittämättömät ilmastotoimet.

Seuraavan hallituksen tehtävänä onkin Minkkisen mukaan ratkaista sosiaali- ja terveyspalvelujen kriisi.

”Meillä on kokoajan enemmän ihmisiä, jotka niitä palveluja tarvitsevat ja vähemmän ihmisiä palveluja tarjoamassa.”