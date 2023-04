Jouni Ovaska on menossa eduskuntaan ainoana keskustan edustajana Pirkanmaalla – ei usko puolueensa olevan enää hallituksessa

Jouni Ovaska (kesk.) on keräsi reilut 6300 ääntä ja säilyttää paikkansa eduskunnassa. Ovaskan mukaan keskustaa ei tulla näkemään hallitusneuvotteluissa.

Aamulehti

Keskustan Jouni Ovaska iloitsi omasta tuloksestaan Aamulehden vaalistudiossa. Kun kaikki Pirkanmaan äänet oltiin laskettu kello yhdentoista jälkeen illalla, Ovaska oli saanut yhteensä 6 379 ääntä ja näin ollen on säilyttämässä paikkansa eduskunnassa. Keskustan paikkamäärä väheni yhdellä Pirkanmaan vaalipiirissä, kun keskustan Arto Pirttilahti menetti paikkansa.

”Olen otettu omasta tuloksestani, mutta todella surullinen puolueen tuloksesta. Yhden paikan menetys on erittäin kova tappio Pirkanmaalla”, Ovaska sanoo.

Ovaska arvelee, että keskusta on menettänyt ääniä kokoomukselle ja perussuomalaisille. Valtakunnallisesti keskustan kannatus jäi myös sosiaalidemokraattien alapuolelle. ”Tämä tulos on sellainen, ettei keskusta lähde hallitusneuvotteluista puhumaan. Me emme niissä pöydissä tule näkymään”, Ovaska sanoo. ”Meidän on ehkä syytä keskustana istua omalla porukalla alas ja katsoa mihin tästä lähdetään.”

Ääntenlaskennan ollessa kesken kokoomus, perussuomalaiset ja sosiaalidemokraatit taistelivat kärkipaikoista kanssa noin kahdenkymmenen prosentin kannatuksen molemmin puolin. ”Ehkä sellainen vastakkainasettelu ei kuitenkaan ole kantanut, vaan Marin on onnistunut puhuttelemaan niin sanottua punavihreää joukkoa. Vihreiden romahdus näkyy myös siinä”, Ovaska kommentoi.

Ovaska sanoo, että kokoomuksen ja perussuomalaisten on aika kantaa vastuunsa tulevissa hallitusneuvotteluissa, mikäli hallitusta aletaan muodostamaan puolueiden pohjalle. ”He ovat saaneet kansalta vahvan mandaatin, jota he myös toivottavasti noudattavat. Kumpi sitten pääministeripaikkaa lähtee tavoittelemaan, on siinä suuri vastuu, koska Suomella on edessään isoja kysymyksiä.”

Ovaska harmittelee hyvän työkaverinsa Arto Pirttilahden putoamista eduskunnasta, mutta lupaa jatkavansa työtään Pirkanmaan ainoana keskustan edustajana heti maanantaista alkaen. ”Haluan edelleen pelastaa suomalaisen peruskoulun ja minulla on myös aika paljon tiehankkeita. Isänmaata voi palvella myös oppositiossa ja jos näin on, lähden lobbaamaan omalta osaltani niitä asioita, joista olen vaalikampanjassani puhunut.”

Lue lisää: Pirkanmaan suurin vaalistudio käynnissä: Mitä tuloksesta tiedetään nyt? Mitä se tarkoittaa? – Seuraa tästä illan jännittävimmät käänteet

Lue lisää: Klikkaa tästä Aamulehden tulospalveluun – Ketkä ovat menossa läpi? Mitkä ovat puolueiden voimasuhteet?

Juttua päivitetty klo 23.28: Korjattu Ovaskan äänimäärä tuloksen mukaisesti.