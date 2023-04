Eduskuntavaalien äänestysprosentti voi nousta korkeammalle kuin aikoihin – Äänestyspaikat käyvät kuumina koko Pirkanmaalla

Eduskuntavaalien äänestysjonot ovat käyneet vilkkaina sunnuntaina ainakin Tampereella, Kangasalla, Ylöjärvellä ja Valkeakoskella.

Äänestäminen on ollut tänä vuonna poikkeuksellisen vilkasta.

Aamulehti

Äänestysaktiivisuus on ollut sunnuntaina vilkasta Tampereella. Tampereen keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Mikko Wirtanen arvioi, että äänestysprosentti voisi nousta kaupungissa jopa 75 prosenttiin. ”En ihan uskalla sanoa, kuinka lähelle 80 prosenttia voisi nousta”, hän lisää.

Äänestysaktiivisuus on ollut vilkasta myös Kangasalla, Ylöjärvellä ja Valkeakoskella. Kangasalan kaupungin keskusvaalilautakunnan sihteeri Marja Vanhala kertoi Aamulehdelle seitsemän aikaan illalla, ettei tarkkoja lukuja ole vielä saatavilla. Vanhala kuitenkin sanoi, että yleistuntuma on, että äänestyspaikoilla on ollut vilkasta.

Ylöjärven keskusvaalilautakunnan sihteeri Kirsi Riihioja kertoi Aamulehdelle hieman iltaseitsemän jälkeen, että esimerkiksi suurimmalla äänestysalueella, Ylöjärven Kirkonseudulla äänestysprosentti lähentelee kahdeksaakymmentä.

”Vilkasta on ollut”, kertoo myös Valkeakosken kaupunginjohtajan sihteeri Stiina Sirkiä-Rantala. Kello 19.12 saadun tiedon mukaan kaupungin äänestysprosentti oli 66,8. ”Sen odotetaan nousevan vähän 71 päälle eli samoihin lukemiin kuin viime eduskuntavaaleissa.”

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys päättyi tiistaina vilkkaana. Tuloksen kerrottiin olevan Tampereella historiallisen korkea, sillä aiemmin yhtenä päivänä ei ole ylitetty äänestyspäivänä 20 000 äänestäjän rajaa.

Lähes puolet äänesti ennakkoon Ruovedellä, Kihniössä ja Tampereella. Koko Pirkanmaan vaalipiirissä antoi ennakkoon äänensä kaikista äänioikeutetuista 44,3 prosenttia, mikä on koko maassa toiseksi korkein ennakkoäänestysprosentti. Miehistä äänesti 41,9 prosenttia ennakkoon, naisista 46,6.

Viime eduskuntavaalien koko maan äänestysprosentti oli Tilastokeskuksen ja oikeusministeriön tietojen mukaan 72,1 prosenttia. Vaalit pidettiin vuonna 2019. Vuonna 2015 äänestysprosentti oli 70,1.

Viimeksi koko maan äänestysprosentti on noussut yli 75 prosentin vuonna 1987.

Oikaisu: 2.4.2023 kello 19.51: Jutussa kerrottiin aikaisemmin virheellisesti, että aikaisempien vuosien äänestysprosentit olisivat olleet Tampereen lukuja. Kyseessä oli kuitenkin koko maan luvut.

Lisäys: 2.4. kello 20.03: Lisätty tieto Valkeakosken eduskuntavaaliäänestyksen tämän hetkisistä äänestysprosenteista.