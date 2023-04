Ville Merinen sijoittui sdp:n ennakkoäänissä heti Marinin jälkeen toiseksi – tällainen oli hänen kampanjansa: budjetti 2 200 euroa ja tuhansia ääniviestejä somessa

Eduskuntavaalien ensikertalainen on tullut tunnetuksi sosiaalisen median kanavien kautta. Merinen aikoo ajaa mielenterveyden asiaa, jos ennakkoäänten lupailema paikka eduskuntaan aukeaa.

Aamulehti

Demarien vaalivalvojaisissa Tampereen työväentalolla tunnelma tiivistyi kohti iltakahdeksaa, jolloin ennakkoäänet julkistettiin. Tupa oli jo täynnä eduskuntavaaliehdokkaita ja puolueaktiiveja. Tarjolla oli lihapullabuffet kreikkalaisen salaatin kera ja palanpainikkeeksi virvokkeita.

Salin valtasi tyrmistynyt hiljaisuus, kun ennakkoäänet lävähtivät näytölle ja kokoomus komeili kärkipaikalla. Kun selvisi, että sdp onkin heti kannoilla kakkossijalla, valvojaisväki puhkesi spontaaneihin aplodeihin ja onnitteluihin.

Kun selvisi, että sdp onkin ennakkoäänissä heti kokoomuksen kannoilla kakkossijalla, valvojaisväki puhkesi spontaaneihin aplodeihin ja onnitteluihin. Oikealta Roope Lehto, Lauri Lyly, Aila Dündar-Järvinen ja Pekka Salmi.

Villeimmin tuuletti eduskuntavaalien ensikertalainen Ville Merinen, terapeutti-Ville, joka on tullut tunnetuksi etenkin somen kanavien kautta. Merinen oli ennakkoäänissä Pirkanmaalla sdp:n kakkosena heti puolueen kärkinimen Sanna Marinin jälkeen. Ville Merisen kanssa samassa pöydässä iloitsivat hänen vaimonsa ja vaalipäällikkönsä Elina Merinen ja tytär Helmi Merinen.

Mielenterveys ykkösteema

Merinen teki voittoisan vaalikampanjansa kännykällä ja 2 200 euron vaalibudjetilla. ”Ilmeisesti olin aika korkealla ennakkoäänissä ja tuntuu ihan hurjalta. Olen nähnyt niin paljon vaivaa tämän eteen. Olen monta kuukautta pitänyt kännykkää kädessäni 24/7 ja vastannut ääniviesteillä tuhansille ja tuhansille ihmisille. Se on se minun juttuni.”

Merinen aikoo ajaa mielenterveyden asiaa, jos ennakkoäänten lupailema paikka eduskuntaan aukeaa. ”Nuorten, mutta kasvavassa määrin myös aikuisten mielenterveys on ykkösteemani, jonka puolesta pidän melua. Lähden ajamaan terapiatakuuta ja puhumaan sen puolesta, että psykoterapeuttikoulutus muuttuisi ilmaiseksi.”

Merisellä on somessa laaja seuraajakunta. ”Minulla on Tiktokissa 110 000 seuraajaa, jotka ovat pääosin nuoria. Instagramissa seuraajia on 60 000, he taas ovat pääosin aikuisia.”

Merisen mukaan sdp:llä on nuoria vetäviä ehdokkaita, mikä voi vielä kääntää tuloksen puolueen eduksi. ”Sanna Marin on myös tosi suosittu nuorten joukossa. Meillä on hyvä mahis vielä yllättää. Tämä on kiva ja jännä tilanne, niin kuin sen kuuluu ollakin.”

Lyly menossa läpi

Kärkiehdokkaista paikalla oli myös Tampereen ex-pormestari ja SAK:n entinen puheenjohtaja Lauri Lyly, joka oli ennakkoäänten perusteella myös nousemassa eduskuntaan. Kokenut kunta- ja aluevaalien konkari oli nyt ensi kertaa ehdolla eduskuntavaaleissa. "Kyllä oli huojentava näkymä, kun nuo ennakkoäänet tulivat. Totta kai tämä on henkilökohtaisesti iso juttu", Lyly kommentoi tunnelmiaan Aamulehden vaalistudion haastattelussa.

Sdp:n Pirkanmaan piirin puheenjohtaja Roope Lehto luonnehti puolueen tilannetta ennakkoäänten tultua erittäin hyväksi. ”Aivan mahtavalta näyttää. Kuusi paikkaa on tulossa, kuten tavoittelimme. Nyt tämä pidetään ja koetetaan kasvattaa äänimäärää.”

Lehto riemuitsi, kun Sanna Marinin äänipotti meni jo ennakkoäänissä yli 20 000:n. ”Sannan lopullinen äänimäärä menee yli 30 000:n, koitamme puristaa sen 35 000:een asti. Myös ensikertalainen Ville Merinen on tehnyt ihan omannäköisensä kampanjan ja vedonnut sitä kautta kohderyhmään, jossa hän on ihan loistava.”

Uutta hallitusta pitää Lehdon mukaan lähteä muodostamaan asioiden kautta keskustellen. ”Nyt voi lopettaa vaalipuheet, ja puhalletaan yhteen hiileen. Kaikki istuvat samaan pöytään ja katsotaan, mikä on Suomen etu.”