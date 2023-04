Sanna Marin, Anna-Kaisa Ikonen, Lauri Lyly, perussuomalaiset nuoret miehet ja keskustan kaksikko... Pirkanmaan näkökulmasta kannattaa nyt vaali-illan aikana kiinnittää huomio ainakin näihin kysymyksiin.

Valtakunnallisesta näkökulmasta eduskuntavaalien jännittävin kysymys pyörii kolmen suuren puolueen ympärillä. Voittaako vaalit lopulta kokoomus, sdp vai perussuomalaiset?

Pirkanmaan näkökulmasta kannattaa nyt vaali-illan aikana kiinnittää huomio ainakin näihin viiteen kysymykseen.

1. Kuinka valtavan äänimäärän Sanna Marin saa?

Jo vuoden 2019 eduskuntavaaleissa tamperelainen Sanna Marin (sd.) sai yli 19 000 ääntä ja oli Pirkanmaan vaalipirissä täysin omassa kastissaan. Äänimäärä oli Pirkanmaan vaalipiirin suurin ainakin vuoden 1995 vaaleista alkaen laskettuna. Nyt Marin on pääministeri ja Suomen kenties suosituin poliitikko, joka tunnetaan ulkomaita myöten. Saako hän 30 000 ääntä vai vieläkin enemmän? Vuoden 2019 vaaleissa koko maassa eniten ääniä sai Helsingin vaalipiirissä ehdolla ollut Jussi Halla-aho (ps.), noin 30 600. Osin vaalituloksestakin riippuu, mitä Marin tekee nyt päättyvän pääministerikautensa jälkeen. Onko ajatus kotimaan politiikassa, Euroopassa vai kaikesta kieltäytymisestä huolimatta presidentinvaaleissa?

2. Millaisen äänipotin siivittämänä Anna-Kaisa Ikonen jättää pormestarin tehtävät?

Anna-Kaisa Ikonen (kok.) nousi viime vaaleissa yli 9 000 äänellä eduskuntaan. Kesken kauden hän luopui tehtävästä tultuaan valituksi toistamiseen Tampereen pormestariksi. Ikonen on kokoomuksen kärkinimiä Pirkanmaalla ja erittäin todennäköinen läpimenijä. Onko osa äänestäjistä kuitenkin pettynyt siihen, että Ikonen haluaa jättää pormestarin tehtävät kesken kaiken? Ikosen näkökulmasta ehdokkuus on ymmärrettävää. Jos kokoomuksesta tulee hallituspuolue, Ikosella on varapuheenjohtajana hyvä mahdollisuus ministerisalkkuun. Seuraava pormestari on todennäköisesti Kalervo Kummola, tyrkyllä on myös eduskuntavaaliehdokas Aleksi Jäntti.

3. Surffaako ex-pormestari Lauri Lyly äänivyöryn harjalla Arkadianmäelle?

Tampereen entinen pormestari Lauri Lyly (sd.) yrittää eduskuntaan tosissaan. Hän on Pirkanmaan suosituimpia poliitikoita ja erittäin todennäköinen läpimenijä. Muiden muassa Lylyn ja Marinin ansiosta sdp:n ehdokaslista on todella vahva ja puolue jopa todennäköisin vaalivoittaja Pirkanmaan vaalipiirissä. Jos sdp ja kokoomus ovat hallituksessa, ei olisi ainakaan teoriassa täysin mahdotonta, että ministereinä nähtäisiin kaksi entistä Tampereen pormestaria ja valtuuston entinen puheenjohtaja.

4. Nousevatko perussuomalaiset nuorukaiset eduskuntaan?

Perussuomalaisten todennäköisimmät läpimenijät Pirkanmaalla ovat viime vaalien ääniharava Sami Savio ja yli puoluerajojen arvostettu kansanedustaja Sakari Puisto. Heidän lisäkseen lähellä edustajan paikkaa ovat ainakin nuoret miehet Miko Bergbom Sastamalasta ja Joakim Vigelius Tampereelta. Molemmat ovat erittäin suosittuja etenkin perussuomalaisia äänestävän nuorison keskuudessa ja sosiaalisessa mediassa. Onko perussuomalaiset lopulta jopa kokoomuksen edellä Pirkanmaalla, kuten Aamulehden kannatusmittaus maaliskuussa povasi?

5. Putoaako toinen keskustalainen eduskunnasta?

Aamulehden kannatusmittaus lupaili keskustalle Pirkanmaalla vain yhtä kansanedustajan paikkaa.

Se tarkoittaisi sitä, että joko tamperelainen Jouni Ovaska tai mänttävilppulalainen Arto Pirttilahti putoaisi eduskunnasta. Jos Pirttilahti putoaa, samalla katkeaa todennäköisesti myös pitkä perinne. Mäntästä ja sittemmin Mänttä-Vilppulasta on ollut kansanedustaja yhtäjaksoisesti lähes 50 vuoden ajan, kertoi perjantaina KMV-lehti.

