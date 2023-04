Vaalilain vastainen tilanne kesti Sastamalassa kolmisen tuntia.

Aamulehti

Sastamalassa Tyrväänkylän koululla ei kuulemma ollut ehdokaslistojen yhdistelmiä esillä äänestyskopissa.

Oliko näin, Sastamalan keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Veikko Ala-Erkkilä?

”Vielä on aamupäivällä ollut kuulemma tällainen tilanne ja se on saatu nopeasti korjattua. Mutta tieto pitää paikkansa.”

Mistä sait tiedon listojen puuttumisesta?

”Luin sen somesta, jonne osasin mennä vihjeen perusteella. Sitten soitin sihteerille ja hän oli asiasta enemmän tietoinen.”

Miksi listoja ei ollut kopeissa?

”Tietoni mukaan listat ovat olleet niin hankalan kokoisia, että ne eivät ole mahtuneet koppiin. Nyt ne on jotenkin väkisin laitettu. Onhan siinä kopin ulkopuolella listat näkyvissä. Siitä on voinut tarkistaa ehdokasnumeron.”

Onko vaalilakia rikottu?

”Tuohon en osaa ottaa kantaa. Kyllähän ne listat pitäisi periaatteessa äänestyskopissa olla. Syyllisten etsintä alkaa, ja sitten teilataan.”

Ote Vaalilaki Kunnan keskusvaalilautakunnan on huolehdittava siitä, että jokaisella vaalilautakunnalla on äänestyspaikalla käytettävänään ehdokaslistojen yhdistelmiä, jotka asetetaan nähtäviksi vaalihuoneeseen, odotustilaan ja jokaiseen äänestyskoppiin.

Montako äänestyspaikkaa sinulla on puheenjohtajana vastuullasi?

”Sastamalassa on kymmenen äänestysaluetta eli äänestyspaikkaa, ja koppeja on tarpeen mukaan.”

Puheenjohtajan olisi vaikea olla kymmenessä paikassa yhtä aikaa?

”En ole käynyt yhdessäkään paikassa.”

Minne kaikkialle olette olleet nyt yhteydessä? Odotellaanko, mitä tästä nyt seuraa?

”Soitellaan tässä illan mittaan sihteerin kanssa. Hän on laintuntija.”

Kuulemma myöskään Äetsän koululla ei ole ollut ehdokaslistoja kopeissa. Onko näin, Sastamalan keskusvaalilautakunnan sihteeri, konsernilakimies Katja Arve-Salonen?

”Siellä kyllä on listat. Siellä on kaksi koppia ja yhdessä kopissa on seinänä ikkuna. Lista on ikkunassa kiinni. Ikkuna on sälekaihtimella kiinni, niin sieltä ei näe sisälle.”

Miksi Tyrväänkylän koululla ei ollut listoja äänestyskopeissa?

”Listat olivat äänestystilassa, mutta eivät kopin sisäpuolelle kiinnitettynä. Olen saanut tiedon Vinkin kaupunginosan vaalilautakunnan puheenjohtajalta, että ehdokaslistojen yhdistelmät ovat nyt kooltaan tosi isot ja ohutta paperia. Vinkin vaalilautakunta toimii Tyrväänkylän koululla. Kun koppi on tietyn kokoinen, listat tulevat kopin yläreunan yli. Listoja on ollut vaikea saada asetettua niin, että reunat eivät taitu.”

”Sain Vinkin vaalilautakunnan puheenjohtajalta tiedon, että silloinkin listat olivat koppien välittömässä läheisyydessä koppien ulkopuolella. Tilanne korjaantui puolenpäivään mennessä eli vajaa kolme tuntia listat olivat poissa.”

Lue lisää: Ylöjärven kirjaston äänestyspaikalla rikottiin tiistai-iltana vaalikäytäntöjä – osa jonottajista käännytettiin pois

Ovatko äänestyskopit standardikokoisia?

”Ei ole mitään tiettyjä mittoja. Listat tulevat keskitetysti kunnille. Pirkanmaan vaalipiirilautakunta toimittaa ne. Jos paperi olisi pahvimaisempaa, se pysyisi paremmin pystyssä. Paperi on nyt ollut verrattain ohutta.”

Onko tässä rikottu vaalilakia?

”Lakihan sanoo, että listojen pitää olla myös kopissa sisällä, mutta minun nähdäkseni puute on niin vähäinen, että sillä ei ole vaikutusta vaalien lainmukaiseen toimittamiseen.”

Onko aiempina vuosina ollut samanlaisia ongelmia?

”Aiemmin ei ole ollut ongelmia, koska aiemmin on ollut vahvempaa paperia.”

Onko Sastamalassa nyt rikottu vaalilakia, vaalijohtaja Arto Jääskeläinen oikeusministeriöstä?

”No, minä en ole tuosta tapauksesta kuullut, mutta jos ehdokastiedot ovat muuten näkyvillä, en välttämättä näe... se on sellainen force majeure. Mutta syy minua ihmetyttää: miten ehdokaslistayhdistelmä on ollut juuri Sastamalassa niin hankala.”

”Jokaisessa äänestyskopissa pitäisi olla lista. Kyllähän se idea on, että lista siellä kopissa on, koska äänestysmerkintä tehdään siellä. Kyllähän siinä on vaalilain vastaisuus.”

Joudutaanko äänestys uusimaan?

”En minä siitä päätä, mutta voisin kuvitella, että jos tästä joku tekee vaalivalituksen hallinto-oikeudelle, ei vaaleja laiteta uusiksi tämän takia. Kuitenkin vaalilautakunta pystyy varmaan todistamaan, että äänestyspaikassa ehdokastiedot ovat muuten olleet näkyvillä.”

”Vaikea sanoa, että tämä olisi niin dramaattinen asia, että se johtaisi uusintoihin. En kantaisi tästä sitä huolta. Mutta hieman ihmetyttää syy, ja asia on saatu kuitenkin jollakin lailla korjattua.”

Äänestyskopit eivät ilmeisesti ole standardikokoisia?

”Eivät ole. Ne voivat olla monenlaisia. Eivät ne yhdistelmälistat tälläkään kertaa mitään silkkipaperia ole olleet, vaan ihan normaalia paperia. Jos siellä on ollut joitakin vähän erikoisia äänestyskoppeja, ettei ole ollut perinteinen malli.”

Jos osa listoista on painettu ohuemmalle paperille kuin muut?

”Ei.”

Sellainen ongelma tässä on voinut tulla, että joku on unohtanut ehdokkaan numeron matkalla äänestyskoppiin?

”Juuri niin.”