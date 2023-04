Kuvasimme lintuharrastaja Hannu Sippolan jo 15. kerran Hämeenkyrössä samaan aikaan samassa paikassa – katso kuvista, kuinka erilaisia vuodet ovat olleet

Aamulehti kuvasi tamperelaisen lintuharrastajan 15. kerran 18 vuoden kuluessa Hämeenkyrössä. Kuvat on aina otettu samassa paikassa maalis–huhtikuun vaihteessa.

Aamulehti

Kun astumme lintuharrastaja Hannu Sippolan, 77, kanssa autosta Hämeenkyrön Sarkkilassa ja katsahdamme alas Sarkkilanjärvelle, tunnelma on aivan erilainen kuin tasan vuosi sitten. Viima ei tee nyt pesää takin alle, vaan aurinko lämmittää jo. ”Kiva ilma tuli”, Sippola tiivistää.

Puhelimen lämpötilatieto näyttää perjantaina seitsemää pakkasastetta kello 10.30, kun Sippola kävelee tuttua kohtaa kohti. Hänet valokuvattiin ensimmäisen kerran Aamulehteen Hämeenkyrössä lintutorni taustallaan vuonna 2005.

Kuka? Hannu Sippola Syntynyt Helsingissä 12.9.1945. Asunut Valkeakoskella, Pälkäneellä ja vuodesta 1977 Tampereella. Perheessä vaimo, pojan perhe ja kaksi lastenlasta. Harrastaa lintujen lisäksi Lions-toimintaa ja hengellisiä lauluja.

”Mikä tuolla seisoo”, Sippola kysyy. ”Näenkö minä oikein vai väärin. Olisiko se kurki. Ensimmäiset kurjet on kyllä nähty, mutta minä en ole niitä nähnyt vielä tänä vuonna.”

Hän pystyttää kaukoputkensa ja katsoo etsimeen. ”Kyllä siellä kuulkaa on kaksi kurkea! Jännä, että ne ovatkin tuolla.”

Sippola näkee pusikossa vielä jotain. ”Mikä tuolla takana on? Onko sekin kurki? On. Kolme kurkea!”

Myöhemmin kolmikko lennähtää läheiselle pellolle.

Kolme kurkea oleili auringonpaisteessa perjantaina aamupäivällä pellolla Hämeenkyrön Sarkkilassa.

Valokuvaaja Jukka Ritolan ja omat silmäni tavoittavat järven sulasta kohdasta jotain valkoista. ”Joutsenia”, Ritola sanoo. Hän katsoo kaukaisuuteen pitkä kameran objektiivi apunaan ja laskee linnut. ”Niitä on kymmenen.”

Yhden joutsenista upea siipien levitys näkyy satojen metrien päähän paljaalla silmällä. Joku joutsenista kuittaa tiedon ääntelemällä.

”Siinä on sen verran virtausta, että siinä on sula. Ne syövät sieltä pohjaruohoa. Kun on sula paikka ja ne saavat kaulansa siitä ulotettua, niin muuta ei tarvita”, Sippola kertoo.

Vuodet eivät veljiä

Alkuviikon lumimyräkkä tuntuu kaukaiselta, mutta se vaikuttaa vielä niin, että lintulajeja on paikalla lyhyen vierailumme hetkellä vähän useisiin aiempiin keväisiin verrattuna.

Miltä tämä tuntuu? ”Täytyy sanoa, että se tuntuu vähän siltä, tuleeko tästä taas ollenkaan kesää. Vuodet eivät ole veljiä keskenänsä. Niin se vaan on. Välillä on sitä, välillä on tätä.”

Sippola on tehnyt edellisviikon perjantaina Vesilahdessa havaintoja. ”Töyhtöhyyppiä on tullut jonkin verran, kaksi hanhilajia olen nähnyt.”

Millainen takki?

Pakkaamme tavarat autoon. Vuoden 2023 valokuva on otettu ja näkyvissä oleva linnut laskettu.

Moni kuvakavalkadia Aamulehdestä seuraava miettii lumimäärän lisäksi, millainen takki Sippolalla on päällään tällä kerralla. Takki on tuttu, mutta pipo ei. ”Onko lakki hyvin? Pipo, jota ei ole ennen ollut päässä, sopii hyvin tähän takkiin”, hän sanoo, eikä meillä ole vastaan väittämistä. Se sopii takin väreihin hyvin.

Katso kuvakooste kuluneiden vuosien säätiloista: